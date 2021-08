Filtração de água residencial requer atenção do consumidor

Compartilhe Facebook

A filtração de água residencial ajuda a complementar o processo de tratamento da água do sistema público, que muitas vezes é escasso.

Indispensável para a vida, a água é utilizada em uma variedade de processos seja para uso nas residências e condomínios, comercial ou industrial. Por isso, existe uma grande preocupação no que se refere ao saneamento básico no Brasil, diante do déficit no atendimento à população. Segundo informações de 2017 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 48% da população brasileira ainda não tem coleta de esgoto. Esse é um cenário que leva as pessoas a buscarem alternativas às suas necessidades e uma delas é recorrer a sistemas de filtração de água.

A Asstefil, fabricante de equipamentos de água e filtragem, explica que os filtros são fabricados justamente com o intuito de oferecer uma água mais pura, seja qual for a finalidade. “Desde o consumo humano até o industrial, a água tratada tem uma performance muito melhor que a sem tratamento. Em casos específicos, é esse tratamento que vai garantir maior durabilidade de equipamentos e até mesmo o bom resultado final dos produtos”, afirmou o gerente da empresa, Fábio de Oliveira.

Nem só para grandes aplicações a filtração da água é importante. No caso das casas e condomínios, a filtração de água residencial ajuda a complementar o processo de tratamento da água do sistema público. O objetivo do filtro é reter possíveis partículas como areia, barro, ferrugem, poeira, lodo, entre outros sedimentos. “O processo de filtração de água residencial, embora simples, é bastante eficaz. Ele ajuda a eliminar o cloro, sem contar nas bactérias, muitas vezes presentes na água”, ponderou Oliveira.

Ainda de acordo com a Asstefil, o filtro de água para torneira, por exemplo, é uma das alternativas. “Mais que proporcionar a qualidade da água para o consumo, nos preocupamos com as suas demais aplicações. Mesmo em sua residência, as pessoas a utilizam para a realização de pratos e bebidas. Se não tratada, o uso dessa água pode vir a acarretar sérios problemas de saúde”, alertou o gerente da empresa.

Entre as soluções de filtração de água residenciais, Oliveira destaca os filtros de pontos de uso e pontos centrais. “A diferença entre eles está no local a ser instalado. No caso dos filtros de pontos centrais, ele filtra toda a água que entra na casa, enquanto os filtros de ponto de uso são os que tratam a água oriunda das caixas d’água e encanamentos”, explicou.

Por fim, Fábio de Oliveira ressalta que assim como uma série de outros produtos é fundamental que também com os filtros os consumidores se atentem à manutenção. “Com o tempo é preciso realizar a troca do sistema de filtração de água residencial. Só assim seu desempenho continuará com alta performance. Procurar uma empresa especialista pode ajudar a fazer a troca certa”, finalizou.

Website: https://asstefil.com.br