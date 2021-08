Bayer traz novo conceito em hortifrúti com lançamento de plataforma da marca “Vegetables by Bayer”

Mudança reforça o foco em saúde, facilitando negócios e parcerias, promovendo uma nutrição saudável

Para reforçar o foco em saúde, com investimentos em inovações que vão além da semente, ajudando os produtores de frutas e vegetais e incentivando a população a uma vida saudável, a Bayer anuncia a nova plataforma global “Vegetables by Bayer”, que une suas duas importantes marcas: a Seminis e a De Ruiter. A mudança traz uma identidade renovada, novo posicionamento e website global.

O lançamento ocorre no momento em que a Organização das Nações Unidas (ONU) comemora o “Ano Internacional das Frutas e Vegetais”, que tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os benefícios do consumo desses alimentos.

“Desde o investimento em pesquisas e o desenvolvimento de soluções personalizadas para atender às crescentes necessidades do mercado, a Vegetables by Bayer reflete nosso compromisso de atender às crescentes necessidades de apoio aos nossos parceiros agricultores, para que juntos possamos fomentar um mundo mais saudável e sustentável”, diz Inci Dannenberg, presidente da Global Vegetable Seeds na Bayer.

Com mais de 20 diferentes tipos de culturas e, aproximadamente, 120 variedades de hortaliças comercializadas no Brasil, há muito tempo a Seminis® fornece soluções inovadoras para os produtores rurais. Agora, a “Vegetables by Bayer” terá o compromisso de oferecer ainda mais valor tanto para os agricultores, quanto para parceiros, consumidores e o planeta.

“Ao reunir especialistas e recursos de ponta, o novo modelo ‘Vegetables by Bayer’ permite que nossas marcas Seminis® e De Ruiter agreguem valor aos nossos clientes e parceiros”, diz Inci.

Segundo a gerente de comunicação da Seminis para a América do Sul, Daniela Augustinho, essa mudança tem como um dos propósitos fazer ciência para uma vida melhor. “A empresa trabalhou em um novo conceito que agrupa toda a família de marcas de vegetais da Bayer, desde a logomarca, identidade visual, até a forma como nos comunicaremos com o mercado daqui em diante. Com a “Vegetables By Bayer”, queremos transformar o dia a dia das pessoas avançando cada vez mais rumo ao nosso grande objetivo de saúde para todos, fome para ninguém”, afirma.

Junto com o reposicionamento, será lançado novo portal para atender os produtores e a indústria. “Quem acessar o site da Seminis terá todas as informações necessárias sobre a linha de vegetais da Bayer, onde encontrá-los, além de notícias e dicas sobre cultivo e manejo”, relata Daniela.

A Seminis é especializada em soluções que oferecem altas produtividades aos agricultores, além de alimentos seguros, nutritivos e saborosos para o consumidor final. A marca atua nos segmentos de frutas, verduras e legumes, além de possuir em seu portfólio, soluções de alta tecnologia como o porta-enxertos de tomate, tecnologia que une duas plantas para aproveitar ao máximo as qualidades genéticas das variedades.

