O impacto positivo da tecnologia no segmento da saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 30 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 30/8/2021 –

Como análises inteligentes de áudio e vídeo, através de IA, podem otimizar os processos de saúde e segurança dos hospitais?

A tecnologia dentro do setor de saúde é importante para a garantia de melhor gestão e otimização de processos. Ela é considerada como um dos principais elementos para o reconhecimento de qualidade de hospitais e clínicas. Devido ao grande fluxo de pessoas nos ambientes hospitalares, lidando com diferentes tipos de doenças ou situações, o sistema de monitoramento inteligente entra em ação para auxiliar os profissionais de saúde, de segurança e das áreas administrativas nestes locais. Os analíticos de áudio ou vídeo potencializam a velocidade de cada atendimento ao otimizar a presença de colaboradores para realizar determinados serviços.

Cada área do hospital tem seu risco e importância, desde a recepção central até setores críticos. Por isso, a implantação de controle de acesso é essencial para a segurança de todos os ambientes. “O monitoramento de entrada e saída é visto como fundamental em praticamente todos os ambientes das instituições de saúde, desde o estacionamento, recepção, farmácia, laboratório e almoxarifado até o centro cirúrgico, hemodiálise, maternidade, UTI e necrotério. Percebendo a necessidade do monitoramento constante e assertivo, a Avantia disponibiliza soluções diferenciadas para monitoramento e controle de acesso, com desenvolvimento próprio de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial, possibilitando a identificação de situações e a tomada de ações em tempo real, otimizando atendimentos”, diz Antonio Egito, consultor executivo da Avantia .

Nas farmácias centrais da maioria dos hospitais, por exemplo, encontram-se centenas de remédios controlados e de alto custo. Por isso, é importante a presença de câmeras com analíticos inteligentes para aprimorar o monitoramento restrito do setor. Dessa forma, é possível controlar o vai e vem do ambiente, além de quanto tempo um assistente de enfermagem, por exemplo, demora para retirar o medicamento.

Dentro de instituições de grande porte e movimentação intensa de pessoas, como os hospitais e clínicas, há diversas funções importantes desempenhadas por esse tipo de tecnologia. Uma delas é o reconhecimento de placas no estacionamento para agilizar o fluxo de pacientes. Do mesmo modo que, para melhor controle de visitas, há o analítico responsável pelo monitoramento de perímetro, que também detecta abandono de posto pelos colaboradores.

Devido à presença de diversos equipamentos eletrônicos, é extremamente relevante a instalação de sistemas de alarme para detecção de fumaça, faíscas, oscilação de temperatura e umidade. Assim, é possível prevenir riscos de superaquecimentos e explosões dentro do local. Os controles instalados também evitam furtos de aparelhos cruciais para o funcionamento pleno das operações.

Por fim, o analítico de análise comportamental é capaz de identificar atitudes suspeitas e até prever crises de pacientes psiquiátricos, além de auxiliar na fiscalização do uso de EPIs pelos profissionais de saúde, reduzindo assim riscos e custos para a instituição. A implementação de softwares de inteligência artificial prioriza a segurança e bem-estar da sociedade, podendo ser crucial para ajudar a salvar vidas.

Website: https://www.avantia.com.br/