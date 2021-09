Bico quadrado: ícone anos 90 está de volta e promete te fazer arrasar

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2021.

O sapato de bico quadrado deixa o pé completamente à mostra e pode ser usado como rasteirinha ou salto médio. Veja como aderir essa tendência.

Apesar do bico quadrado a princípio parecer um pouco mais ousado, sustentar um look com esse tipo de sapato não é tão complicado quanto parece. A peça combina com os mais diversos estilos e certamente vai deixar suas produções mais estilosas.

A tendência original dos anos 60 foi revisitada na década de 90 e agora voltou como uma nova aposta da moda de sapatos femininos, inspirada nas linhas retas da arquitetura moderna.

Com isso, o calçado ressurgiu totalmente repaginado e, além de moderno, uma de suas principais características é o conforto. Por ser totalmente aberto, não aperta os dedinhos e deixa os pés muito mais confortáveis.

Looks com calçados de bico quadrado

As sandálias de bico quadrado são muito versáteis e combinam com os mais diversos looks e ocasiões.

Se você quer aderir a essa trend e arrasar na composição de visuais, veja algumas dicas de como e onde usar os mais diversos modelos de calçados com bico quadrado abaixo.

Office look

No trabalho, você pode combiná-la com um conjuntinho de alfaiataria composto por blazer e bermuda. Esse visual, além de apresentável, é estiloso e reflete uma personalidade fashionista e antenada.

Casual

Para looks do dia a dia, a versão square toe das sandálias de bico quadrado é uma excelente opção, pois consegue levantar qualquer look, por mais básico que seja.

Combiná-las com uma calça jeans barra reta e uma t-shirt branca deixará seu visual prático, descontraído e estiloso, visto que as tiras no peito do pé trazem um ar delicado e o salto bloco garante um conforto maior.

Passeio diurno

As sandálias de amarrar conquistaram os corações femininos e, com o bico quadrado, estão ainda mais estilosas. Para valorizá-la, a dica é abusar das fendas, deixar as pernas à mostra e tornar o calçado o protagonista do look.

Os vestidos fluídos de comprimento midi são excelentes opções, pois possibilitam combinações que deixarão o visual mais leve e fresco.

Tipos de sapatos de bico quadrado

Agora que você já conferiu algumas sugestões de looks com o sapato de bico quadrado conforme a ocasião, veja algumas ideias de visuais de acordo com o modelo de calçado.

Tamanco

Assim como as sandálias de bico quadrado, os tamancos podem transformar qualquer look. Transitando entre visuais casuais e mais elaborados, o calçado sustenta as combinações mais fashionistas possíveis, portanto, você tem liberdade para usar e abusar das estampas e dos acessórios statement.

Mocassim

Para quem tem um estilo mais clássico, não há nada melhor que um look tradicional com toques de modernidade para espantar o medo. Nesse sentido, o sapato mocassim de bico quadrado é uma excelente opção, principalmente em versões coloridas e metalizadas.

Coturno ou bota

Ter um coturno ou uma bota na sapateira é indispensável, pois esses modelos de calçado salvam qualquer look ao trazer mais peso e estilo para a produção.

Embora sejam clássicos, vale apostar nesse tipo de sapato com bico quadrado, visto que é uma alternativa mais moderna e ainda assim atemporal que cai bem com os mais diversos visuais.

Sapatilhas e flats

Uma dúvida bastante comum em relação ao sapato de bico quadrado é o seu uso na versão sem salto. Felizmente, o modelo consegue ser tão estiloso sem salto quanto com, além de levar vantagem por ser ainda mais versátil e confortável.

Para compor looks com sapatilhas e flats sem correr o risco de cometer erros, aposte em saias e vestidos no comprimento midi, que valorizam a silhueta e também destacam os pés.