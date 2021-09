Quais tipos de multas de trânsito existem?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2021.

Saiba como as principais infrações de trânsito são classificadas no Brasil.

As infrações de trânsito estão sempre sendo lembradas em campanhas do Detran e do Denatran para conscientizar os motoristas sobre o seu papel no trânsito. As multas vão de leves a gravíssimas, o que, de acordo com o grau, pode aumentar o débito de multas e severidade das punições.

Além da conscientização e da educação, as multas também acabam arrecadando fundos para a manutenção das campanhas e fiscalização do trânsito. Elas podem ser usadas para arcar com sinalização, engenharia de tráfego e fiscalização, por exemplo.

Existem quatro tipos de multas: leves, médias, graves e gravíssimas. Confira abaixo um resumo sobre as características de cada tipo de infração:

Multas leves

As infrações leves têm o menor potencial de risco no trânsito. O valor da multa, de acordo com a tabela de 2016, está limitado a R$ 88,38. Além disso, as multas leves rendem 3 pontos na CNH do condutor do veículo.

Esse tipo de multa também pode ser convertido em advertência. Isso pode ser feito quando o condutor notificado não é reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses e nunca teve a CNH suspensa.

Se você se encaixa nessas exigências, ao receber uma multa leve, você pode procurar o órgão responsável pela aplicação da multa, preencher um formulário e pedir ao órgão a conversão da multa em advertência. Isso faz com que o pagamento não seja necessário nem haja a incidência de pontos na CNH.

Confira abaixo algumas das principais multas leves:

Estacionar em faixas de pedestre, calçada ou acostamento;

Usar farol alto em vias com iluminação pública;

Buzinar em locais proibidos ou entre 22h e 6h;

Transitar em faixas exclusivas para ônibus e caminhões.

Multas médias

As multas de infração média têm valor médio de R$ 130,16, além de 4 pontos na CNH do condutor. As infrações médias são aquelas que podem ocasionar acidentes. Também é possível converter essas multas em advertências, mas não há certeza de que o pedido será aceito pelo órgão responsável.

Confira abaixo algumas das principais infrações que acarretam multas médias:

Estacionar em locais proibidos, como túneis, cruzamentos, pontes, viadutos, paradas de ônibus ou na contramão;

Atirar ou abandonar objetos na via;

Transitar lentamente pela pista da direita;

Transitar com o braço para fora ou com calçado inadequado.

Multas graves

As multas graves são infrações com alto potencial de colocar em risco a segurança no trânsito. Essas infrações custam, em média, R$ 195,23. Além disso, acarretam a autuação de 5 pontos na CNH do motorista.

Em multas graves e gravíssimas, não é possível converter a infração em advertência, mas o motorista pode tentar recorrer, tentando provar que a aplicação da multa foi injusta.

Confira abaixo quais são os principais motivos para multas graves:

Não usar cinto de segurança — vale para o motorista e os passageiros;

Andar na contramão em via de mão dupla;

Não prestar socorro à vítima após um acidente de trânsito;

Conduzir o veículo com defeito, falta de equipamentos e características alteradas;

Fazer retorno em locais proibidos.

Multas gravíssimas

As infrações gravíssimas são aquelas que, quando praticadas, têm alto potencial de riscos e acidentes no trânsito. Muitas das penalidades, inclusive, são listadas também no Código Penal Brasileiro.

Multas gravíssimas geram 7 pontos na CNH do condutor e custam a partir de R$ 293,47. Os valores variam, dirigir um veículo com a CNH suspensa, por exemplo, gera multa de R$ 880,41. Para quem for pego dirigindo sob efeito de álcool, o valor é multiplicado por 10, custando R$ 2.934,70.

Confira abaixo quais são as principais infrações gravíssimas:

Conduzir um veículo com CNH suspensa ou vencida a mais de 30 dias;

Dirigir de modo perigoso, apostando corridas e colocando pedestres e outros motoristas em risco;

Dirigir sob o efeito de álcool e drogas;

Ultrapassar pelo acostamento ou na contramão;

Transitar sem placa, com chassi adulterado, sem registro ou licenciamento;

Estacionar em vagas reservadas, sem a devida credencial para isso.

Agora que você sabe quais são as principais infrações de trânsito, seus tipos e penalizações, busque se conscientizar e cumprir todas as regras. Isso será fundamental para que você dirija com responsabilidade e não coloque a sua vida nem a de outras pessoas em risco.