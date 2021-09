Principais dicas para analisar as melhores palavras-chave

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para analisar as melhores palavras-chave na hora de otimizar o conteúdo da marca.

Palavras-chave são as palavras usadas para localizar páginas da web nos motores de busca. Elas são importantes para a otimização de mecanismos de pesquisa.

A pesquisa de palavras-chave é um processo de descoberta de palavras relevantes para o produto ou empresa. Além disso, é uma parte essencial da otimização de mecanismos de pesquisa e marketing de conteúdo, porque fornece insights sobre o que as pessoas estão procurando.

Dessa forma, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para analisar as melhores palavras-chave.

Para analisar as melhores palavras-chave, Rodrigo sugere que sejam seguidos três passos principais. O primeiro deles é se perguntar em que os clientes precisam e quais são suas necessidades.

“Quando você está vendendo um produto ou serviço, é importante conhecer seus clientes e quais são suas necessidades. Ao fazer a si mesmo essas perguntas, você pode determinar quais produtos ou serviços seriam mais adequados para eles”, explica o especialista.

O segundo passo destacado por Darzi é analisar os concorrentes para ver quais palavras-chave eles estão usando.

“Existem várias ferramentas que permitem que você veja as palavras-chave que seus concorrentes estão buscando. Essas ferramentas o ajudarão a determinar quais palavras-chave segmentar, quais palavras são mais comumente associadas a esses tópicos e quais termos de pesquisa você deve evitar”, acrescenta Rodrigo.

Por fim, o especialista destaca ser interessante contar com a ajuda de uma agência de marketing digital na hora de otimizar o conteúdo e criar este material de uma forma direcionada.

“Uma agência de marketing digital conta com todas as ferramentas necessárias para analisar as melhores palavras-chave e todos os profissionais qualificados para interpretarem esta análise e aplicá-la de forma assertiva”, conclui Darzi.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/