Com Tag Itaú, cliente do banco ficará isento de mensalidade na ConectCar

1 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 1/9/2021

Benefício valerá para os 60 milhões de clientes do banco, que quer gerar fidelização com ofertas que vão além dos serviços bancários

São Paulo, 1º de setembro de 2021 – O Itaú Unibanco, em parceria com a ConectCar, anuncia o lançamento da Tag Itaú, solução de pagamento automático de pedágios e estacionamentos sem mensalidade, exclusiva para os clientes do banco. O benefício de isenção de mensalidade estará disponível a partir da segunda quinzena de setembro, inicialmente incorporado nas tags da marca ConectCar. E a partir de novembro, o banco oferecerá sua tag própria. A expectativa é que até final do ano o produto e o benefício estejam disponíveis para 60 milhões de clientes. Com o lançamento, o Itaú reforça sua estratégia de gerar fidelização por meio de uma atuação que vá além dos serviços bancários. E, mais do que isso, favorece a mobilidade ao estimular o acesso de mais pessoas a um serviço que torna o trânsito mais fluido nas cidades e estradas.

“Essa mudança na estratégia é mais um desdobramento de nosso compromisso com a centralidade no cliente e é convergente com o momento de maior digitalização da população e maior interesse em alternativas de pagamento sem contato”, diz Alexandre Zancani, diretor e membro do Comitê Executivo do Itaú Unibanco. “Cada vez mais, trabalharemos com ofertas que extrapolam a prateleira de serviços bancários, em benefício do cliente e para aumentarmos nosso relacionamento com ele. Ao ampliarmos o conhecimento sobre esse cliente, teremos condições de tornar nossa oferta mais customizada, de nos antecipar a suas novas demandas e, assim, manter nosso protagonismo no mercado”, complementa.

“Apostamos no potencial dessa iniciativa para alavancar o crescimento do mercado de passagens automáticas, modernizando o ecossistema brasileiro de mobilidade. Os ganhos para nosso negócio serão em escala. Com um parceiro com o alcance do Itaú e toda nossa expertise tecnológica, queremos chegar a 30% de market share até 2023”, afirma Felix Cardamone, CEO da ConectCar. Segundo o executivo, a novidade também favorece um tema cuja discussão está sendo amadurecida pelos órgãos reguladores e concessionárias. “Ao estimular a expansão do segmento, preparamos mais motoristas para o pedágio de livre passagem [o free flow], sistema que deve ser implementado em breve no Brasil”, prevê.

Ambas as marcas apostam em um cenário próspero para o mercado de tags no país, devido a incentivos como o Desconto do Usuário Frequente (DUF) e o desconto de 5% no pedágio para quem usa as vias de cobrança automática. E também por conta da previsão de que as 27 novas concessões em rodovias brasileiras, esperadas até o fim de 2023, devam dobrar a quilometragem de estrada, que atualmente é de 20 mil km.

Hoje o banco já tem participação diversificada no ecossistema de mobilidade. Em uma das frentes, mantém os programas Bike Itaú, que inclui bicicletas convencionais e modelos elétricos, e o vec Itaú, de veículos elétricos compartilhados. Além de oferecer consórcio, financiamento e seguro de veículos, o banco trabalha com soluções digitais para concessionárias e revendas, que impulsionam os negócios e facilitam sua gestão. Complementam a atuação do Itaú nesse ecossistema o iCarros, um marketplace de compra e venda de veículos, e a WTW Play powered by Itaú, plataforma de streaming, em parceria com Welcome Tomorow, 100% dedicada a assuntos de mobilidade.

Nova Tag Itaú

Equivalente ao Plano Completo da ConectCar, que tem custo mensal de R$ 17,90, a Tag Itaú ampliará o acesso de milhões de clientes do banco à experiência de pagamento automático de estacionamentos e pedágios – porém, sem a cobrança da mensalidade. Inicialmente, a contratação do produto estará atrelada a um cartão de crédito do cliente, mas nos próximos meses ela também poderá ser feita por correntistas do Itaú com a opção de débito em conta.

“O cliente ganha em comodidade, em segurança – tanto física quanto sanitária – e em produtividade. Nas grandes cidades, muitas pessoas passam longas horas no trânsito. O mesmo ocorre nas estradas, especialmente nos feriados e nas férias. As perdas que o País, como um todo, sofre com os engarrafamentos poderiam se reverter em ganho de tempo para atividades mais relevantes, por meio de soluções como essa tag”, pontua Felix Cardamone, da ConectCar.

O lançamento ocorrerá gradualmente e será concluído até o fim do ano, sendo que ao longo do mês de setembro os mais de 250 mil clientes dos cartões Itaú que já possuem um adesivo da ConectCar terão a isenção de mensalidade aplicada automaticamente. Os demais interessados em se tornar novos clientes do produto poderão, a partir do fim do mês, solicitar a sua tag com o benefício. Mais detalhes sobre a Tag Itaú estão disponíveis em: https://meu.itau/tagitau

