Empresa é novamente destaque em premiação

* Por: - 2 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 2/9/2021 – As premiações ajudam a mostrar que estamos no caminho certo. Isso nos incentiva a desenvolver ainda mais ações em prol da equipe

Comunique-se aparece entre as cinco melhores empresas de médio porte para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro

O Comunique-se segue na lista das melhores empresas para trabalhar no estado do Rio de Janeiro. E quem chancela essa afirmação é a organização do Great Place to Work (GPTW), que divulgou no início da noite desta terça-feira, 31, o ranking de quem faz a diferença positiva no mercado corporativo fluminense.

Na mais nova edição da premiação de companhias notáveis no Rio de Janeiro, o Comunique-se marcou presença na divisão de empresas de médio porte. E o grupo media tech reconhecido por ser “o ponto de encontro da comunicação” ficou no top five. Entre todos os inscritos na categoria, a empresa ficou com a quarta colocação.

Realizada de forma 100% online, a edição deste ano do GPTW nível Rio de Janeiro serviu para dar continuidade à história de gratificações conquistadas pelo Comunique-se junto à premiação. O primeiro troféu foi há exatamente uma década. Em 2011, então classificada como empresa de pequeno porte, o Comunique-se debutou na lista das melhores do estado.

De 2011 em diante, o Comunique-se acumulou vitórias no GPTW. Ao todo, são mais de 16 reconhecimentos que ajudam a mostrar a evolução da empresa diante de seu ramo de atividade (TI & Telecom), no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e até no exterior — e com o detalhe de, no meio dessa trajetória, ter evoluído e passado a concorrer entre corporações de médio porte. Em 2019, o grupo ganhou vez na lista das melhores empresas para trabalhar na América Latina.

Metodologia do GPTW

Marcar presença na lista do GPTW vai além de receber placas para inserir na seção “quem somos” do site de uma corporação. O ranking leva em consideração o clima organizacional, dando protagonismo às pessoas que atuam no dia a dia de uma empresa. Isso porque, fora o fato de avaliar relatório enviado pelos RHs das concorrentes, a organização do evento avalia a opinião dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo — com perguntas objetivas e espaço para registro de comentários.

Realizações do Comunique-se

Criado em 2001 pelo empreendedor Rodrigo Azevedo — que, detalhe, é carioca —, o Comunique-se tem histórico de ações que fazem com que, há anos, seja reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar. Uma delas é justamente a busca por avaliar (e reconhecer) os talentos internos. Para isso, rotineiramente os gestores promovem a chamada “reunião de gente”, em que reconhecimentos como aumentos, promoções e bolsas de estudos são concedidos àqueles que se destacam como talentos.

Por falar em talentos, o Comunique-se se destaca pelo fato de reconquistar até mesmo ex-colaboradores. O fato de ter ativa política que permite a recontratação de profissionais chegou a ser notícia na imprensa. Em entrevista concedida à Record News em julho, Rodrigo Azevedo falou sobre esse e outros pontos que ajudaram a empresa a crescer mesmo diante da pandemia.

O crescimento não se deu apenas no número de colaboradores e no faturamento. Em meio ao home office, a direção e o departamento de gente & gestão ampliaram as ações de endomarketing e investiram na integração entre os times por meio de treinamentos internos, com cada talento dando dicas a respeito de determinada atividade (como edição de podcast e criação de artes).

Assim, no decorrer dos últimos meses, o Comunique-se promoveu, entre outras atividades, a festa julina virtual (com direito a distribuição de prendas entre colaboradores) e o especial de Dia das Mães, que chegou a emocionar com pocket show exclusivo comandado pela cantora internacional Gisela Hendricks, jurada do programa ‘Canta Comigo’, da Record TV.

Para Rose Silva, sócia-diretora do Comunique-se, as ações realizadas no dia a dia provam a importância que a empresa despende em favor do bem-estar dos colaboradores. Nesse sentido, as já recorrentes vitórias no GPTW tornam-se mera consequência. “As premiações ajudam a mostrar que estamos no caminho certo. Isso nos incentiva a desenvolver ainda mais ações em prol da equipe”, avalia a executiva, que trabalha no Comunique-se desde o seu surgimento, em setembro de 2001.

Grupo media tech

Com reconhecimentos e ações contínuas de endomarketing e desenvolvimento interno, o Comunique-se é um grupo media tech. Além de manter no ar o Portal Comunique-se e realizar os prêmios Comunique-se (jornalismo) e Influency.me (influência digital), a empresa é responsável pelas marcas Comunique-se 360 (comunicação corporativa), DINO (agência de notícias corporativas), SuaTV (comunicação interna e sinalização digital), Influency.me (marketing de influência) e RIWeb (relações com investidores).

Website: https://www.comunique-se.com.br/