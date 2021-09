Business intelligence no setor logístico é sinônimo de redução de despesas operacionais

* Por: - 3 de setembro de 2021.

Uma pesquisa do BARC Research Center aponta que entre as prioridades dos empresários em 2021 está a descoberta de dados e o gerenciamento da qualidade das informações, colocando investimentos em business intelligence (BI), a chamada inteligência de mercado, como uma forte tendência deste e dos próximos anos. Mas, o interesse em BI não é de agora. O mercado global de business intelligence vem crescendo ano a ano. Só em 2020, mesmo em meio à pandemia, cresceu 5,2%, atingindo US$ 19,2 bilhões segundo um estudo da International Data Corporation (IDC).

O BI também vem sendo chamado de BA, ou business analytics, justamente porque favorece a confecção de relatórios e a análise de todos os dados da empresa com poucos cliques. Na operadora logística paranaense Cargolift, por exemplo, que implantou uma ferramenta de BA há pouco tempo, o sistema já está programado para gerar cerca de 500 relatórios. “Antigamente trabalhávamos com diversas planilhas, era preciso digitar e cruzar dados muitas vezes manualmente. Hoje, nosso sistema captura a maioria dos dados sem a intervenção humana, minimizando erros, e em segundos conseguimos gerar relatórios com informações confiáveis e em tempo real”, destaca o CFO (diretor financeiro) da Cargolift, Rafael Mansur.

No setor logístico, um dos maiores problemas é o tempo de espera para o carregamento e o descarregamento dos caminhões. Muitas vezes as filas para este serviço atrasam as viagens e fazem com que os custos fiquem mais altos para o transportador. Pensando também nos motoristas dos caminhões, a operadora logística disponibilizou para eles o acesso a algumas funcionalidades do sistema integrado. “Nossos motoristas sabem exatamente, pelo aplicativo do celular, a hora que precisam chegar para entregar os produtos ou para carregar as carretas. Além disso, todo o processo de notas fiscais, por exemplo, é digital e não há mais a necessidade de se esperar o lançamento manual dessas informações. Toda vez que um caminhão fica parado mais que o necessário em determinada planta, não estamos sendo eficientes, e isso eleva custos para o negócio, exatamente o que não queremos”, afirma o CFO.