3CON espera dobrar faturamento com soluções de IoT e de Transformação Digital da Software AG

* Por: - 3 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 3/9/2021 – Nossa expectativa é que as novas soluções da Software AG adquiram força em nosso portfólio e dobrem de faturamento já no primeiro ano da parceria

Consultoria é o primeiro parceiro Premier da fornecedora alemã em seu novo programa de canais

A 3CON, consultoria brasileira de TI com 28 anos no mercado, acaba de assinar acordo com a Software AG, empresa global de IoT, Integration, API Management e Business Transformation, e passa a integrar o seleto grupo de parceiros Premier do novo programa PartnerConnect da fabricante alemã. “Trabalhamos com as soluções da Software AG há mais de 20 anos, como o Natural Adabas, e acompanhamos as significativas transformações pelas quais a empresa passou. A evolução da nossa oferta está totalmente alinhada com seu inovador portfólio”, comentou Genivaldo Araújo, CEO da 3CON.

Para Bruna Wells, diretora sênior de Alianças e Parcerias para América Latina da Software AG, os parceiros Premier, como a 3CON, são vetores fundamentais do crescimento da empresa no Brasil. “A ideia desse novo programa de canais e, mais especificamente, da categoria Premier é desenvolver negócios sustentáveis e rentáveis para os parceiros em conjunto com a Software AG; uma relação de mútuos benefícios, na qual todos se sintam responsáveis, porque estão construindo juntos o planejamento e a execução das ações. Nosso portfólio foi crescendo ao longo do tempo e nada melhor do que um parceiro como a 3CON, que está junto conosco desde o início, acompanhando a trajetória da empresa no país, para integrar essa linha de frente nos negócios da empresa”, afirmou.

De acordo com Araújo, a expectativa é, além de crescer na base instalada, atingir novos mercados por meio da plataforma digital de negócios da fabricante alemã. “Nossa expectativa é que as novas soluções da Software AG adquiram força em nosso portfólio e dobrem de faturamento já no primeiro ano da parceria Premier”, antecipou.

Do legado ao disruptivo

A 3CON nasceu e se firmou no mercado graças à sua especialização em gestão da informação (DB Management, BI, ETL, Datawarehouse etc.) em diversos mercados verticais, especialmente finanças, varejo, telecomunicações e manufatura. Seu portfólio evoluiu, passando a oferecer também soluções de segurança da informação, gestão de recursos de campo, automação de processos para corretoras de valores, entre outros. Agora, soluções de IoT e Business Transformation, da Software AG, passam a integrar sua oferta.

“O 3CON LAB tem se dedicado a pesquisar novas tecnologias disruptivas, com particular interesse em Internet das Coisas (IoT) e suas infinitas aplicações. Nesta área, foi uma grata surpresa conhecer o Cumulocity, a plataforma inovadora e plug-and-play da Software AG capaz de suportar todo ecossistema IoT, da integração ao gerenciamento. Além disso, escolhemos trabalhar também nesta parceria com as soluções Alfabet e ARIS que aceleram a transformação digital”, detalhou Araújo.

PartnerConnect, o novo programa de canais

A diretora de Alianças e Parcerias da Software AG explicou que o novo programa de canais possui duas camadas: Select e Premier. A Select é a mais básica, enquanto a Premier conta com uma série de benefícios e requerimentos. Do ponto de vista de negócios, o parceiro Premier terá maiores margens na venda, terá acesso a licenças e ambientes para criação de provas de conceitos (POC), cursos disponíveis com certificações, além de apoio de um Partner Account Manager dedicado e verba de marketing.

“A palavra-chave da categoria Premier é comprometimento e, nesse quesito, a 3CON nos surpreendeu muito positivamente. Tenho mais de 10 anos de mercado trabalhando com canais e fiquei surpresa como conhecem a Software AG e têm o compromisso de atuar em conjunto. A postura e boa vontade nos surpreenderam muito. Por exemplo, pedimos um business plan e, na semana seguinte, a 3CON já nos apresentou; uma semana depois também recebemos um plano de marketing fantástico. Conseguimos trabalhar uma troca de informações valiosa e de melhores práticas. É um benchmark”, finalizou a diretora.

Website: http://www.trescon.com.br