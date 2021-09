Gestão profissional pode ser a chave do sucesso para a expansão dos negócios digitais em 2021

Compartilhe Facebook

3 de setembro de 2021.

São Paulo- SP 3/9/2021

Gouvêa Ecosystem integra a Truppe! com o desafio de estimular operações de negócios digitais no ecossistema e gerar inovações no segmento de consumo e varejo

O segmento de tecnologia cresceu de forma expressiva no Brasil e no mundo durante a pandemia provocada pela Covid-19. Um levantamento recente realizado pela GeekHunter (startup de consultoria na área de TI) mostrou que o total de vagas abertas no setor ao longo do período de isolamento social aumentou em 310%. Dados do Banco Mundial apontam ainda que, até 2024, haverá a criação de, aproximadamente, 420 mil novas vagas de emprego no setor.

Portanto, se por um lado a pandemia causou instabilidade para diferentes setores da economia, por outro, exigiu que as empresas acelerassem seus processos de transformação digital, aumentando a demanda por profissionais de TI.

Com o intuito de inovar e aumentar as operações de negócios digitais em seu ecossistema, a Gouvêa Ecosystem integra a Truppe!, empresa que atua em duas frentes na área de TI. Primeiramente, no hunting de profissionais e alocação de mão de obra especializada nos clientes. Em segundo lugar, na elaboração de planos e desenvolvimento de soluções através do mapeamento de processos e jornada digital.

Para Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, a integração da Truppe! acompanha a expansão do mercado digital e possui benefícios que contribuem diretamente para o processo de evolução contínua do ecossistema. “A fusão traz mais competência, atualidade, visão, relacionamento, profissionalismo e conhecimento nos temas tecnologia e digital para dentro da Gouvêa. Dessa forma, avançamos rapidamente em nosso projeto de evolução e transformação de um grupo que se reinventa consistentemente há 33 anos”, analisa.

Conectando pessoas de confiança

A Truppe! iniciou suas atividades em 2019. O nome, de acordo com Renata von Anckën, Diretora Executiva de Negócios, vem da junção das palavras “true” + “people”, que reflete o slogan da empresa: “connecting true people” (conectando pessoas de confiança). “Essa ideia está ligada diretamente ao nosso propósito de conectar pessoas autênticas, originais e capacitadas às melhores corporações”, afirma.

Segundo Renata, para que o processo de recrutamento e seleção seja eficaz, é necessário conhecer a fundo os clientes e os candidatos às vagas. “É um processo que exige esforço da nossa equipe de staffing, porque vai além de receber um currículo e simplesmente encaminhá-lo para a empresa contratante. Temos que fazer uma análise minuciosa das necessidades das empresas e das competências dos profissionais para estabelecer um match entre eles”, explica.

Gestão profissional como diferencial

Carlos Carvalho (Diretor Executivo de Operações da Truppe!) afirma que é importante estabelecer parcerias com os principais portais de busca de candidatos do país, fator que acelera o encontro de perfis mais aderentes a cada vaga. “Desse modo procuramos entender a cultura e o ambiente dos nossos clientes, e assim selecionar os melhores candidatos”, complementa.

Na opinião de Carlos, para que uma empresa tenha um quadro pessoal que se destaque dentre as demais no mercado, é importante focar no processo de gestão profissional. Inciativa que visa acompanhar os candidatos à vaga nas etapas de briefing, processo seletivo e acompanhamento da rotina diária, dentro dos clientes. “Dessa forma é possível construir um modelo de empresa que acredita e incentiva a autenticidade e a originalidade de cada um, cliente ou colaborador. O índice de satisfação dos nossos contatados atingiu 95% na mais recente aferição”, celebra o executivo.

A Gouvêa Ecosystem é composta por 17 empresas dedicadas a apoiar e promover a evolução dos negócios em 4 verticais: Consultoria, Serviços, Solução e Relacionamento. Membro do Ebeltoft Group – consórcio global com 18 empresas de consultoria especializadas em varejo e consumo em 22 países – e da BEA – Business Ecosystem Alliance.

Nasceu em 2019, com o objetivo de inovar e humanizar os processos de recrutamento e seleção de profissionais da área de TI, conversando com o candidato para explicar o processo e “vender” o desafio do cliente para ele. Entre suas principais atividades estão o hunting de profissionais e alocação de mão de obra especializada nos clientes, elaboração de planos e desenvolvimento de soluções através do mapeamento de processos e jornada digital.

