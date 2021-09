Tecnologias auxiliam o processo da formação de condutores

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 3 de setembro de 2021.

João Pessoa, PB 3/9/2021 – Essas tecnologias contribuíram para a evolução das autoescolas e o ganho na segurança foi muito significativo.

Novo modelo adotado a partir da pandemia garante avanço para alunos, CFCs e DETRANs usando aulas e provas remotas com mais segurança e agilidade.

As autoescolas são importantes no processo de formação de condutores. Uma prática que permite que o cidadão acesse conhecimentos teóricos e práticos sobre a direção de veículos e, principalmente, a legislação de trânsito brasileira.

Para o sucesso do processo de formação de condutores, os CFCs (Centros de Formação de Condutores), junto com os DETRANs nos estados, cumprem procedimentos básicos, garantindo que o condutor esteja apto para dirigir. A exemplo da fase de aulas teóricas, seguida do acompanhamento prático com um instrutor autorizado.

Ao mesmo tempo, as tecnologias para realizar as aulas e exames foram melhorando, dando mais rapidez e clareza às rotinas de formação, tanto do ponto de vista dos CFCs, quanto da prestação de serviços pelo DETRAN.

Em 2020, o cenário foi atingido pelas ações contra o Coronavírus. Sistemas de formação também foram afetados e tecnologias avançadas foram agregadas a essa realidade.

Com o risco de manter aulas e exames presenciais, foi preciso achar meios seguros para realizar boa parte do processo através de plataformas online. As aulas remotas se mostraram ainda mais relevantes, passando a aprimorar também o processo para obter a CNH.

Aulas remotas em cursos de formação de condutores

Em junho de 2020, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) permitiu a modalidade remota para o curso de formação de condutores nas aulas e provas teóricas, considerando a mesma carga horária e duração. Os CFCs contaram com essa facilidade evitando que os processos para habilitação parassem.

Foi preciso usar ferramentas capazes de fazer o cruzamento de informações com as bases de dados dos órgãos de trânsito, bem como integração a mecanismos de autenticidade biométrica que garantem a idoneidade do aluno.

A cada início das aulas online, os alunos e instrutores confirmam sua presença quando solicitados, através do reconhecimento biométrico facial dentro da ferramenta, atestando a segurança da operação.

O coordenador de Educação e Saúde para o Trânsito no Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), Everaldo Valenga, falou ao Portal do Trânsito que as aulas remotas trouxeram mais flexibilidade e economia para os CFCs e cidadãos, e é possível que o formato seja mantido no pós-pandemia.

Além da biometria para a realização das aulas pelos CFCs, os DETRANs adotaram ferramentas especializadas com tecnologia biométrica para acompanhar toda a prova. O uso de um software capaz de avaliar a expressão facial do condutor durante toda a prova, verificando movimentos suspeitos, como uma conversa paralela ou consulta a materiais externos, evitando qualquer tipo de fraude.

Os estados seguem evoluindo suas tecnologias garantindo que tanto as aulas, quanto as provas, tenham total segurança. Em Pernambuco, por exemplo, a aposta na tecnologia remota tem sido vista de forma positiva e deve avançar ainda mais, como explica o diretor geral do DETRAN/PE, Sebastião Marinho.

“Buscamos modernizar o processo de formação do condutor para proporcionar mais celeridade e comodidade para o cidadão na obtenção da CNH, como também mais segurança para os servidores. Dessa forma, é possível ter todas as etapas do processo em um formato 100% digital e seguro. O DETRAN de Pernambuco há muito tempo já investe na modernização dos seus serviços, e somos referência para outros estados.”, ressalta Sebastião Marinho.

Tecnologias para formação de condutores

O exemplo que o diretor geral do DETRAN/PE trouxe, mostra que o progresso dos serviços ligados à CNH tem sido um ponto de atenção dos estados. Foi desenvolvido um sistema especializado, focado em inteligência artificial, biometria e inteligência de dados que oferece segurança e eficiência para os CFCs, DETRANs e usuários, na realização de aulas e provas teóricas remotamente. É utilizado o SuperPrático, plataforma oferecida pela Vsoft, completa e intuitiva, que conta com SuperAula, um programa de ensino remoto que pode ser acessado através do uso de reconhecimento facial, por alunos e instrutores de qualquer lugar. A tecnologia já foi responsável por mais de 100 mil turmas de aprendizado para a emissão da CNH.

Prova Teórica

Já para as provas teóricas, é utilizado o Exame Teórico que é uma extensão específica do SuperPrático, podendo também acompanhar o comportamento do aluno. Ele utiliza inteligência artificial para fazer o monitoramento do candidato, do início ao fim do exame. Além de ser integrado ao sistema do DETRAN, seguindo todas as normas do CONTRAN.

O software usa autenticação por reconhecimento facial no login e durante a execução do exame. Tornando um aliado para legitimar a nova fase online para muitos CFCs, deixando de lado dúvidas sobre segurança, fraudes ou morosidade dos serviços.

Website: https://www.vsoft.com.br/