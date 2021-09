Dicas para criar um podcast corporativo do zero

9 de setembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 9/9/2021

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as 3 principais dicas de como criar um podcast do zero para uma empresa.

Os podcasts estão se tornando rapidamente uma importante fonte de informações para milhões de pessoas. Este formato pode ser considerado o meio de áudio mais popular, gratuito e envolvente da era digital. Eles permitem que as pessoas aprendam mais sobre assuntos sobre os quais desejam saber mais, envolvam-se com indivíduos com ideias semelhantes e criem comunidades em torno de tópicos de seu interesse.

O podcasting ajuda as empresas não apenas a divulgar sua mensagem sobre o que fazem, mas também a alcançar clientes em potencial de uma forma cativante. Funcionários de todos os níveis podem facilmente criar podcasts sobre seus tópicos favoritos ou iniciar um sobre uma nova ideia ou produto que desejam apresentar à empresa.

Dessa forma, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as 3 principais dicas de como criar um podcast do zero para uma empresa. A primeira dica dada por Darzi é analisar bem qual é o tipo de conteúdo que a empresa vai abordar no podcast. Para ele, os podcasts são uma forma comum de entrega de conteúdo porque podem ser facilmente disseminados para um grande público.

“As empresas precisam ter certeza de que o podcast que produzem atende aos seus objetivos, ao mesmo tempo que se mantém dentro do seu orçamento”, explica o especialista.

A segunda dica dada pelo CEO da Agência IMMA é fazer um roteiro antes mesmo de começar a gravar o podcast. Ele explica que escrever um script antes de gravar um podcast é uma ótima maneira de tornar o programa mais profissional e sofisticado.

“Por ter um conjunto claro de instruções, você pode garantir que não perderá nenhum ponto importante. Também ajuda com o tempo e o ritmo. Além disso, permite que você evite ter que voltar e editar suas gravações após o fato de ter errado ou algo do tipo”, afirma.

Por último, Rodrigo acrescenta ser interessante contar com a ajuda de uma agência de marketing digital para poder ajudar no processo de pré-produção, produção e pós-produção do podcast da empresa.

“Contar com especialistas é essencial para ter mais assertividade no projeto e garantir que ele tenha sucesso. Muitas vezes, pessoas que estão se aventurando demoram para poder engrenar em um novo formato”, conclui Darzi.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/