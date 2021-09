Da cerimônia à festa, brasileiros elegem as músicas favoritas para casamentos

Compartilhe Facebook

* Por: - 9 de setembro de 2021.

São Paulo 9/9/2021 –

No Brasil, a música é a protagonista indiscutível do grande dia e representa a história, o presente e o futuro dos casais que desejam celebrar sua união. Mesmo com restrições à pista de dança, os noivos brasileiros já definiram as canções que querem nas celebrações de 2021 e 2022

Uma coisa é certa: é difícil imaginar um casamento sem música no Brasil. A afirmação pode ser confirmada a partir de pesquisa realizada recentemente pelo portal Casamentos.com.br, com mais de 620 respostas de noivos e noivas entre 26 e 45 anos de todo o país que atualmente estão organizando seu casamento pela web. Quase 70% declararam que não conseguem conceber o seu próprio casamento sem a presença da música.

Além disso, a despesa média destinada a profissionais da música – como DJs, música ao vivo e música ambiente, é de R$ 2.860, segundo dados de outro estudo realizado em paralelo também por Casamentos.com.br sobre o quanto os casais gastam por cada um dos profissionais do casamento, do qual participaram mais de 2.500 empresas dedicadas a casamentos no Brasil e mais de 3.400 casais que se casaram nos últimos dois anos.

A música sempre acompanha os momentos mais cruciais da vida e representa a trilha sonora de todas as memórias que não devem ser perdidas ao longo da história. Mas qual é o estilo e as canções que marcam os momentos mais épicos de um casamento? As pesquisas ajudam a fazer uma radiografia de como é a trilha sonora preferida dos casais que se casam.

Quem cria a playlist?

Segundo o portal, em 64% dos casos é o casal que toma a decisão conjunta das músicas que serão tocadas ao longo do casamento. 25% afirmam que é um dos dois quem se encarrega desta tarefa, menos de 5% se deixam aconselhar pelo DJ sobre as músicas do momento, e apenas 2% ouvem pessoas próximas para acrescentar a esta playlist as músicas favoritas dos amigos e familiares.

A marcha nupcial e “A Thousand Years” abrem a cerimônia

A da entrada na noiva é um dos momentos mais esperados do casamento e os casais têm a sua preferência sobre quais músicas usar para ela. De acordo com a pesquisa, 52% escolhem música Clássica e 34% escolhem o estilo Pop. A preferência (66%) é por música ao vivo (banda, quarteto de cordas, grupo de música clássica) e 36% para DJs.

A marcha nupcial ainda é a favorita (apreciada em todas as suas versões) além de Aleluia e Ave Maria. “A Thousand Years”, de Christina Perri, também é uma das favoritas, além do destaque a Ed Sheeran, presente na lista com “Perfect” e “Photography”. Em se tratando de música brasileira, 31% dos entrevistados optam por MPB.

Logo atrás da Marcha Nupcial, as canções mais escolhidas para a entrada da cerimônia são:

Alleluia

A Thousand Years, de Cristina Perri

Perfect, de Ed Sheeran

Photograph, de Ed Sheeran

Yeshua, de Fernandinho

Já para a recepção, por outro lado, as preferências são para músicas Pop (50%), Sertaneja (42%) e MPB (41%). “All of Me”, de John Legend, “Can´t Stop Feeling!”, de Justin Timberlake, e a brasileira “Pra Sonhar”, de Marcelo Jeneci, representam o top 3 das canções favoritas.

Valsa nupcial: com a cara do casal

Antes do “sim, eu quero” 40% dos casais preparam alguma dança especial para o casal. Destes, 49% escolhem uma música especial do casal, 30% apostam na valsa nupcial clássica e quase 21% tem uma coreografia preparada.

Para que a valsa saia bem no grande dia, 17% dos casais afirmam ter assistido a aulas de dança e 1 em cada 2 confirma que dedicou entre 5 e 10 horas a esses ensaios.

Final de festa

Os protagonistas do casamento querem que seus amigos e familiares se divirtam, aproveitem e lembrem da ocasião como um grande dia. Para o final da festa, eles preferem ser embalados aos sons de Pop (52%), Sertanejo (49%) e Axé (29%). Nesta pergunta era possível escolher mais de uma opção. Curtidos por praticamente todos e com um ritmo que convida à dança (ainda que não seja na pista), estes estilos musicais são protagonista indiscutíveis da sonoridade do grande dia.

