Linguagem Python ganha destaque entre as principais linguagens de programação, segundo pesquisa

10 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 10/9/2021 – Algumas bibliotecas que podem ser usadas com o Python são desenvolvidas em C/C++ e compiladas para uma melhorar performance

Entre as cinco linguagens de programação mais populares e usadas atualmente estão: Python, Java, C, C++ e JavaScript

Com o avanço acelerado da tecnologia, novas e modernas linguagens de programação são desenvolvidas para melhor suprir a demanda das empresas, dos sistemas e das aplicações, segundo o IEEE Computer Society. De acordo com a lista anual das Principais Linguagens de Programação 2021, publicado recentemente pelo IEEE Spectrum Magazine, o Python figura no topo da lista, mas quem ganhou destaque foi um de seus editores, Stephen Cass, usando a expressão “Aprenda Python”. A classificação padrão de linguagem do IEEE traz a lista das 10 principais linguagens de programação ordenadas a partir do topo: Python, Java, C, C++, JavaScript, C#, R, Go, HTML e Swift. O índice coloca o Python em primeiro lugar pela distância de 29,93%, à frente do Java com 17,78%.

A organização também menciona que o Python além de figurar no topo da lista do IEEE Spectrum e de outras instituições como Stack Overflow, Glassdoor e Google, também é usado pelos departamentos de ciência da computação como linguagem de programação introdutória em 8 das 10 maiores instituições de ensino norte-americanas.

Um dos pontos de destaque da linguagem Python é a maior facilidade para entender o código feito em Python em relação a C/C++, por exemplo, bem como a quantidade de bibliotecas existentes, que ajuda ou acelera o desenvolvimento de aplicativos, mas também tem um calcanhar de Aquiles por não ter suporte para aplicações para smartphones e tablets, por ser uma linguagem interpretada, afirma Glaucinei José Bizetto, graduado em Sistemas de Informação, com especialidade em Tecnologias WEB.

“No Python a linguagem é mais lenta que a linguagem C/C++ (que é compilada). Algumas bibliotecas que podem ser usadas com o Python são desenvolvidas em C/C++ e compiladas para uma melhorar performance. Também é possível usar Just-In-Time (JIT) compiladores como, por exemplo, o PyPy, que pode gerar uma melhora na velocidade de execução com um fator de multiplicação de quase dois”, explica Glaucinei.

Uma pesquisa de 2020 feita pelo Stack Overflow revelou que Python liderou como principal linguagem de programação por 4 anos consecutivos. Ele também foi classificado em 3º lugar entre as linguagens de programação mais amadas existentes.

No pódio das linguagens, diz o engenheiro de software, também estão a Java e a C/C++, ambas compiladas e com uma curva de aprendizagem maior, aparecendo com bastante popularidade, pois existem muitas aplicações e sistemas legados que foram escritos usando essas linguagens, mas o custo e o tempo para migração geralmente são altos. Ele avisa que outro ponto de destaque é a versão 9 do C# que a trouxe para dentro do top 10, usando recurso de desenvolvimento de sistemas distribuídos, que é uma demanda crescente no mercado.

Conforme o especialista, outra linguagem amplamente usada para o desenvolvimento Web, e usada como base para vários frameworks como React e Angular, é o JavaScript. É apontado pelo GitHub e Stack Overflow como a linguagem mais usada, e geralmente usada com o HTML e CSS para a confecção das páginas Web e em parceria com uma ou mais das linguagens citadas anteriormente para a Stack.

Por quase uma década, o JavaScript emergiu como a linguagem de programação mais popular na Pesquisa Anual StackOverflow. Na Pesquisa para Desenvolvedores de 2020, 69,7% dos entrevistados escolheram JavaScript como a linguagem de programação mais amplamente usada.

“Trabalho há 16 anos em desenvolvimento fullstack, usando a linguagem java/spring boot, seja desktop ou web, e frameworks JavaScript como angular e react para frontend. E percebo que a área de Tecnologia da Informação tem muitas oportunidades em aberto, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, e com a pandemia da covid-19 surgiram novas oportunidades. Porém, para quem deseja iniciar a carreira nessa área ou mesmo se atualizar, aprendendo uma nova linguagem, surge a questão de qual linguagem escolher. Essas citadas a cima são as que mais ganharam destaque e estão dominando o mercado”, conclui Glaucinei Bizetto.

De acordo com o IEEE Computer Society, todo programador deve saber pelo menos uma linguagem de sistemas, como C ou C++, além de uma linguagem orientada a objetos, como Python ou Java, e uma linguagem de script como JavaScript.

Website: http://www.linkedin.com/in/bizetto