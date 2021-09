Embarque para São Paulo com voos de ida e volta por R$ 407 saindo de Montes Claros

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 10 de setembro de 2021.

Com destino ao Rio de Janeiro, os voos saem a partir de R$ 656 ida e volta.

Se está em Montes Claros e estava esperando por passagens promocionais, você desembarcou no post certo! Confira com a gente alguns destinos por preços que cabem no seu bolso. De Montes Claros para visitar São Paulo, você irá desembolsar a partir de R$ 407. (Veja na imagem abaixo). Além do ótimo investimento, São Paulo é uma cidade gigante com muitas atrações de parques, como por exemplo, o Ibirapuera. Já para Belo Horizonte, os preços estão por R$ 501 pela Azul e para Uberaba por R$ 517.

Garanta aqui passagens aéreas Montes Claros/São Paulo ida e volta a partir de R$ 407

Para quem não quer fugir do calor, uma boa opção é aproveitar as praias do Rio de Janeiro. Os valores estão por R$ 656. Enquanto para Brasília, pela Gol, os valores não passam de R$ 707. O destino de Goiânia está na faixa de R$ 756, além de Vitória, a partir de R$ 768, também pela Gol. Já que falamos de praia acima, não podemos deixar de mencionar as passagens para Salvador, que estão a partir de R$ 908. Confira na lista abaixo outros destinos de sua preferência.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Período da viagem

As passagens aéreas promocionais são para viagens nos meses de outubro e novembro, e no final do post você encontra o link caso deseja viajar para outros destinos e em outras datas! Todas as passagens são de ida e volta e inclui as taxas. Alguns voos são diretos e outros com escalas.

*Os preços podem sofrer alteração de acordo com a disponibilidade de passagens das companhias.

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras cidades na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais