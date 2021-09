Dicas para criar um bom site em WordPress

Compartilhe Facebook

O WordPress é um dos sistemas de gerenciamento de conteúdo mais populares e é fácil perceber por quê. Tem uma opção gratuita, o que significa que as empresas podem colocar o site em funcionamento com custos mínimos. Além disso, esse sistema conta com uma vasta biblioteca de temas disponíveis para uso com a plataforma, o que significa que as empresas têm uma grande variedade de opções de temas para escolher.

Ou seja, um site em WordPress aumentará o tráfego para a marca e, por fim, resultará em mais leads, principalmente por serem fáceis de personalizar e permitirem que o usuário compartilhe o conteúdo nas redes sociais.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para uma empresa criar um site em WordPress.

Ao criar um novo site no WordPress, é importante seguir algumas etapas. Neste sentido, Rodrigo destaca que as principais delas são a seleção de um provedor de hospedagem na web e inicialização do site antes de configurar o domínio.

“A hospedagem na Web é um dos fatores mais importantes quando se trata de administrar um site. É crucial selecionar o serviço de hospedagem na web certo para suas necessidades e colocar seu site em funcionamento rapidamente”, explica.

Em segundo lugar, o especialista destaca ser importante, ainda, que se instale os plug-ins essenciais que ajudarão o site a funcionar corretamente e ter uma boa aparência. Esses plug-ins incluem: WordPress SEO da Yoast, AuthorityLabs e Backup e migração do WordPress.

“Existem muitos plug-ins excelentes disponíveis para WordPress, mas alguns são essenciais para determinados sites. Aqui, destacamos os plug-ins mais importantes que ajudarão seu site a funcionar corretamente e ter uma boa aparência”, explicou.

Por último, Darzi afirma que é essencial contar com a ajuda de uma agência de marketing digital na hora de criar um site para a marca.

“As agências de marketing digital oferecem uma ampla gama de serviços e podem ajudar as marcas a criar um site eficaz. Eles podem projetar sites, construir páginas de destino e implementar estratégias de marketing digital”, conclui.

