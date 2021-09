Inscrições abertas para o programa de inovação Vallourec Open Brasil 2021

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 13 de setembro de 2021.

13/9/2021 – Temos um ecossistema de inovação muito forte no Brasil e queremos aproveitá-lo para construir parcerias de valor e resolver desafios reais.

Iniciativa, que chega à 5ª edição, selecionará projetos propostos por startups com o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação brasileiro e desenvolver soluções customizadas para desafios reais da empresa

Startups de todo o país poderão participar do programa Vallourec Open Brasil (VOB) 2021 e desenvolver projetos e ferramentas para solucionar desafios reais enfrentados pela empresa. As inscrições estarão abertas de 1º a 30 de setembro no site www.vallourecopenbrasil.com.br.

Segundo Gabriel Cordeiro, engenheiro de Inovação da Vallourec, o objetivo do VOB é fortalecer o ambiente de negócios voltados à tecnologia por meio da elaboração conjunta de projetos que contribuam para a melhoria contínua de processos adotados na empresa. “Temos um ecossistema de inovação muito forte no Brasil e queremos aproveitá-lo para construir parcerias de valor e resolver desafios reais”, afirma Cordeiro. Ele observa que a Vallourec é beneficiada, por meio do acesso a soluções customizadas, assim como as startups participantes, que encontram no VOB uma vitrine para o mercado externo, uma vez que as ideias apresentadas podem ser utilizadas tanto nas unidades brasileiras quanto em outras divisões da Vallourec ao redor do mundo.

As participantes serão avaliadas quanto à adequação das ideias às atividades da Vallourec e ao tema proposto, à capacidade técnica para desenvolvimento do projeto e à capacidade de criar soluções diferentes das convencionais, além da clareza na exposição das propostas.

Desafios

Neste ano, os participantes poderão sugerir alternativas para solução de quatro pontos de melhoria identificados pela equipe da Vallourec. O primeiro prevê o desenvolvimento de um software que seja capaz de identificar e gerar automaticamente, por meio de inteligência artificial, palavras-chave apropriadas, a partir da varredura de documentos internos da empresa.

Outro desafio prevê que os inscritos pensem em formas de acompanhar e avaliar o comportamento do Consteel – equipamento que alimenta o forno elétrico a arco com sucata dentro da Aciaria – durante todas as etapas de operação, além de monitorar as consequências mecânicas no acionamento e nas estruturas.

O terceiro consiste na criação de uma plataforma de identificação e consolidação automática de dados e indicadores do mercado regional, nacional e internacional de metálicos (minério de ferro, sucata ferrosa e gusa sólido) para simulação de cenários e tendências.

E, por fim, os participantes deverão criar uma ferramenta para gestão de estoque capaz de identificar produtos semelhantes nos bancos de dados, comparar suas diversas características e apontar divergências entre eles, de modo a possibilitar sua reclassificação sempre que for identificada alguma oportunidade.

Etapas do programa

Depois de inscritos, os participantes serão avaliados quanto ao modelo de negócio e área de atuação, além da conformidade legal, judicial e fiscal da empresa. As startups habilitadas passarão a uma segunda fase, em que deverão enviar um vídeo de apresentação da empresa, da equipe e do projeto para solução dos desafios propostos. Até 12 times serão selecionados para a fase de imersão, quando terão contato direto com os colaboradores e áreas da Vallourec para as quais deverão propor ideias e ferramentas. O objetivo é dar subsídio às startups para a construção de soluções alinhadas às reais necessidades da empresa. O resultado final da seleção será divulgado no dia 26 de novembro.

Mais informações: http://www.vallourecopenbrasil.com.br

Website: http://www.vallourecopenbrasil.com.br