Empresa cresce com impulso da transformação digital

Focada em soluções de tecnologia e negócios, empresa soma crescimento de 25% em 2021, após alta de 13% em 2020 e de 15% em 2019.

A pandemia trouxe algumas limitações a empresas de diversos setores. Na tecnologia, não foi diferente: diversas organizações precisaram se reinventar, e algumas pereceram diante dos desafios, sofrendo com decaída nos negócios. Para outras, entretanto, o período tem sido de crescimento, apesar das mudanças constantes no mercado.

É o caso da Introduce, empresa especializada em soluções para inovação e continuidade de negócios que completa 8 anos de atuação no mercado em 2021, ano em que já somou crescimento de 25%.

A expansão no faturamento dá sequência a uma série de altas vivenciadas nos anos anteriores: em 2020, em pleno auge da pandemia, a companhia cresceu 13%. Em 2019, foram 15%, e, em 2015, 2016 e 2017, as taxas foram de 70%, 65%, 11%, respectivamente.

A estratégia que vem mantendo o avanço é focada em quatro pilares: arquitetura de soluções, suportabilidade de ambientes, integração de tecnologia e planejamento estratégico. Nestas áreas, a empresa atende a mais de 260 clientes, tendo no histórico mais de 2.300 projetos executados e somando mais de 500 ativos firewalls, switches, servidores locados e WiFi, tudo armazenado no sistema HAAS, além de empregar 30 colaborares e contar com 10 parceiros de negócio.

Uma trajetória iniciada 8 anos atrás, quando a companhia foi fundada por Esdras Moreira (CEO), Brayan Poloni (CTO) e Maurício Gimenes (CSO).

“Sabíamos que a globalização faria mudanças significativas nos mercados e entendíamos que as ferramentas de tecnologia poderiam criar diferenciais competitivos importantes para os negócios. Essa foi a mola propulsora para o nosso start”, explica Moreira.

Já Gimenes destaca que a carteira de clientes traz nomes como 3S Corporate, Cooperativa Vinicola Aurora, Biachini, Unyterra, Poker, Crippa, Terra & Agua e Obispa, enquanto Poloni enfatiza a variedade dos negócios, que contemplam serviços e soluções como CIO as a Service, NOC, Assessment, Workshops, Plano Estratégico de TD, Universidade Corporativa, entre outros.

A companhia conta, ainda, com premiações como Jovem Talento Empreendedor de Caxias e a chamada para participar do Evento TD Tour, encontro sobre transformação digital, com 315 pessoas reunidas na Serra Gaúcha. Além disso, acumula certificações recebidas junto a fabricantes globais, como Sophos, Google, Microsoft, Arcserve, ITIL, Cobit, entre outros.

“Em 2018, nos tornamos um HUB de inovação, dando início a uma parceria com a Focco Sistemas, especializada em ERP”, acrescenta Gimenes. “Já 2019 foi um ano de muitas realizações e novidades, como nossa participação em evento da Sophos, em Las Vegas, dando início às parcerias globais de renome. Também participamos de eventos da Microsoft e fizemos a imersão do Google no Vale do Silício, conhecendo as gigantes Microsoft e Apple”, complementa Poloni.

Ainda em 2019, o sócio Esdras iniciou sua participação na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul – a mais antiga e mais forte entidade empresarial do interior do estado. Gimenes e Toloni também iniciaram na CIC Jovem um ano depois. Em 2020, ministraram mais de 15 palestras auxiliando empresas na pandemia através do Sebrae de Roraima. Foi nesse ano que realizaram mais de 52 talks sobre pessoas, processos, tecnologias e gestão.

“A Universidade Corporativa, em parceria com Umentor, nasceu em 2020 e se tornou um portal estratégico preparado para desenvolver colaboradores. O objetivo sempre foi fornecer formação e informação”, explica Poloni.

Em 2020, a Introduce iniciou uma parceria junto à Privally, especializada em software de gestão de privacidade, para atender empresas em busca de conformidade com a LGPD, atendendo a clientes como Indigo, Asun, Credipronto By Itaú, Hospital Ernesto Dornelles, AFPERGS, Kits Parana, Zeze Alimentos, DiCorpo e Sulbras.

“Agora, a ideia é seguir acelerando a transformação nas empresas. Estamos percebendo que as organizações passam por diversos desafios. Os times de TI estão diminuindo, o conhecimento está ficando mais escasso, mas a necessidade por inclusão tecnológica cresce exponencialmente”, explica Gimenes. “A área de TI é muito grande, o que torna necessário não apenas entender de tecnologia, mas de tudo o que ela provoca nos setores. Essa é uma especialidade da Introduce, que está sempre em busca de conhecimento, além de ter respaldo de parceiros globais como Arcserve, Amazon, Google, entre outros”, conclui Moreira.