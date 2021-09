Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de setembro de 2021.

Montes Claros – Câmara Municipal de Montes Claros nomeia membros da Comissão Permanente da Mulher

Montes Claros – A Câmara Municipal de Montes Claros nomeou os membros efetivos e suplentes da Comissão Permanente da Mulher – essa é a 14° comissão da Casa, e tem o objetivo de receber denúncias relacionadas a violência contra a mulher e buscar políticas públicas voltadas para o assunto.

Inicialmente a Câmara aprovou a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, de iniciativa da vereadora. O assunto teve grande importância e visando o cenário de crimes contra a mulher no município, a Casa decidiu instaurar uma comissão permanente que amparasse mulheres vítimas de violência.

Uma das proponentes da Comissão é a vereadora Maria Helena Lopes (MDB). Segundo a parlamentar, o objetivo da nova comissão é promover políticas públicas que visem a igualdade de oportunidade e de direitos das mulheres, de forma que assegure à população feminina o pleno exercício de sua cidadania.

“A intenção é que mesmo depois desta legislatura, a comissão exista para que tenhamos cada vez mais a participação da mulher em todos os âmbitos. O nosso grande desafio é combater o feminicídio que cresce cada vez mais no nosso país. Temos que ter políticas públicas para todas as mulheres, incluindo as trabalhadoras rurais”, pontua a vereadora Maria Helena.

Pela primeira vez em toda sua história, a Câmara de Montes Claros possui quatro vereadoras. A vice-presidente da Casa, vereadora Graça da Casa do Motor (PSL), aponta que a Comissão ajudará a combater as injustiças contra as mulheres. A vereadora Iara Pimentel (PT) destaca que esse é um momento histórico para Câmara, uma vez que a violência contra a mulher dispara cada dia mais e que, com a Comissão, as vítimas poderão ser mais bem amparadas.

A vereadora Ceci Protetora (PP) enfatiza que a representatividade das mulheres na política se encontra muito distante do desejado.

“Diante desse cenário, a nossa participação plena e efetiva pode abrir portas para novos caminhos e oportunidades. Sendo assim, acredito ser de suma importância a Comissão da Mulher, uma vez que a presença de mulheres na política proporcionará um maior diálogo e um pensar mais abrangente em torno de questões que estejam relacionadas às pautas femininas”, concluiu a parlamentar.

MEMBROS

Vereadora Maria Helena Lopes – Presidente

Vereadora Graça da Casa do Motor – Vice-presidente

Vereadora Iara Pimentel – Relatora

SUPLENTES

Vereador Elair Gomes, Daniel Dias, Ceci Protetora.