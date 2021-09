Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de setembro de 2021.

Montes Claros – Ipês-roxos e barrigudas deixam Montes Claros mais charmosa

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros plantou, nos últimos anos, milhares de mudas de árvores, com o objetivo de deixar a cidade cada vez mais bonita, arborizada e florida. Os resultados desse investimento já podem ser vistos em toda o município, com a florada dos ipês-roxos, prenunciando o início da primavera. No auge da estação, com o sol de primavera (tão bem cantado pela poesia de Beto Guedes), Montes Claros ficará ainda mais encantadora, com centenas de flores de todas as espécies.

Além dos ipês, as paineiras, conhecidas também como “barrigudas”, encantam com seu “algodão voador”, salpicando o chão da cidade de branco e dando um efeito visual de neve, mesmo no meio do clima árido de Montes Claros. A barriguda, cujo nome científico é Chorisia speciosa, começa a dar frutos e dispersar suas sementes

envoltas em paina entre agosto e setembro.

Outro encanto atraído pela barriguda é a presença de milhares de pássaros, principalmente periquitos e jandaias, que vêm comer seus frutos, deixando nossa cidade mais alegre, com seus belos cantos. “Por causa deste nosso clima seco e quente precisamos de muitas árvores que, além de nos oferecer sua sombra, nos trazem inúmeros benefícios. E, se todo mundo fizer sua parte, teremos mais qualidade de vida. Como diz nosso conterrâneo Beto Guedes: ‘a lição sabemos de cor, só nos resta aprender’. Portanto, plante uma árvore. E cuide”, sugere o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura, Soter Magno.