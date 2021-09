Com melhor média no país, 31% da população de SP ainda sofre com rede de esgoto

15 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 15/9/2021 – A poluição ainda é o maior problema, causando mais de 60 mil entupimentos de esgoto por ano no estado, com mais de 30 mil só na capital e região metropolitana.

Com 91% da população atendida pelo sistema de esgoto residencial, 31% não possui tratamento por falta de infraestrutura, urbanização ilegal de mananciais e sistema de esgoto ineficiente.

Segundo dados da Sabesp, o serviço de desentupimento da rede pública, corresponde a 5 mil desobstruções por mês, onde a capital de São Paulo responde por mais da metade destes serviços. Ainda que alagamentos, enchentes e lixo nas vias públicas causem boa parte do problema, são as residências que provocam os maiores transtornos com entupimentos. A Sabesp informa, que os entupimentos mais comuns ocorrem próximos aos ramais de ligação com as casas e isso só ocorre devido ao descarte indiscriminado de detritos que deveriam ser feitos no lixo orgânico ou reciclado. Os entupimentos são problemas comuns que podem ser evitados, mas quando acontecem, oferecem muitas preocupações aos moradores, além de riscos à saúde e o funcionamento do sistema de esgoto totalmente comprometido.

Segundo Alfredo Castro, CEO da Desentupidora no Bairro, em São Paulo, “Para agilizar desobstruções na rede de esgoto residencial, é preciso usar tecnologias que facilitem o acesso ao local da obstrução, a visualização do que obstrui o encanamento, a retirada e limpeza rápida das tubulações, para garantir a qualidade do sistema de esgoto”. Para ele, é possível otimizar o serviço de desentupimento através da tecnologia, com qualidade e preços acessíveis.

O saneamento básico no Brasil e a realidade em SP

O saneamento básico é um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta. Segundo o Instituto Trata Brasil, 46% da população do país não possui esgoto tratado e através do Esgotômetro é possível analisar a medição em tempo real que retrata a realidade da falta de tratamento do esgoto no país. Atualmente, uma média de 5.300 dejetos são lançados em rios causando desde a poluição e severos problemas de saúde, até o desiquilíbrio do meio ambiente, inclusive, se tornando um problema permanente na natureza. Apesar dos dados desanimadores, o saneamento no Brasil também tem tido pontos positivos. Em 2021 o Brasil investiu R$ 940 milhões em saneamento básico, valor bem superior aos 884,8 milhões de reais de 2020. Outro ponto positivo é o Marco Legal (Lei 14.026), que prevê a universalização dos serviços básicos de saneamento como esgoto e água tratada em todo país até 2033. Dentre as regiões do Brasil que se beneficiarão mais com o Marco Legal, o Sudeste terá maior atenção, já que os 4 estados da região perdem o equivalente a 3 mil e 700 piscinas olímpicas por dia e o tratamento de esgoto ainda é ineficiente para sua densidade populacional.

Em São Paulo, segundo a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), 31% do esgoto residencial não é tratado, mesmo com mais de 91% da população atendida. Em 2020, o estado de São Paulo recebeu 1 bilhão de reais de investimentos para obras de saneamento, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas em 27 cidades, buscando a melhoria dos serviços e acesso à população a rede de esgoto e tratamento. A poluição ainda é o maior problema, causando mais de 60 mil entupimentos de esgoto por ano no estado, com mais de 30 mil só na capital e região metropolitana. Segundo Alfredo Castro, “Entupimentos precisam ser resolvidos com rapidez e para evitar quebra-quebra desnecessário em entupimentos de esgoto, a tecnologia da videoinspeção é uma das opções mais eficazes”. Para Alfredo, o serviço é uma das opções mais completas do mercado, sendo ainda pouco conhecido, mas com inúmeros benefícios.

Tecnologia facilita a visualização em encanamentos e combate entupimentos

Segundo Alfredo Castro, uma das maiores dificuldades que os encanadores possuem, é localizar onde acontece um entupimento em tubulações de esgoto “A água turva, a pressão e possíveis detritos, podem atrapalhar muito a identificação de problemas no encanamento, mesmo com claros sinais de entupimento. Mau cheiro, água que não escoa pelos ralos, dejetos que retornam e vaso sanitário em que a água sobe ao invés de escoar, são evidências de entupimentos na rede de esgoto residencial”. Ele destaca que para muitos destes profissionais, a falta de equipamentos específicos de identificação, acabam provocando a quebra desordenada e desnecessária do piso, destruindo uma grande área e causando transtornos ainda maiores, como custo mais alto de reformas que poderiam ser evitadas facilmente através do uso da tecnologia.

A videoinspeção consiste em um aparelho que faz captação visual através de uma haste flexível ou minirrobô com câmeras e sensores, fazendo a varredura de toda área vistoriada e na busca de entupimentos e rachaduras que provoquem, também, vazamentos de esgoto. O vazamento de esgoto, apesar de ser menos comum que as obstruções, é um problema que pode oferecer riscos ainda mais graves a saúde como contaminações do solo e danos a estrutura do imóvel. A tecnologia é eficaz para evitar estes problemas, sendo um serviço rápido, seguro e preciso. Na videoinspeção, um técnico faz o comando do equipamento, analisando as imagens e gerando relatórios que possam comprovar problemas nas tubulações. O robô para vídeo inspeção é eficaz em dutos e tubulações subterrâneas, já a haste flexível é indicada para tubulações mais longas de difícil acesso e nos desentupimentos de ralos, além da videoinspeção de água, na busca de vazamentos nas tubulações de abastecimento, com imagens de alta qualidade e em tempo real.

Alfredo Castro explica “que o serviço só pode ser oferecido por empresas especializadas e executado por encanadores qualificados, sendo uma forma rápida de identificação de entupimentos, promovendo a desobstrução e consertos como melhor custo-benefício”. A SABESP também recorre à tecnologia de videoinspeção, utilizando na rede pública, enquanto desentupidoras em residências e condomínios. Ele reforça que “a tecnologia foi desenvolvida como uma alternativa acessível, precisa e visual de problemas hidráulicos em tubulações de qualquer natureza, como entupimentos“.

