Marketing digital ajuda no aumento de vendas online impulsionando marcas

* Por: - 15 de setembro de 2021.

Belo Horizonte-MG 15/9/2021 –

Marketing digital pode aumentar o faturamento de empresas e o conhecimento da marca. Além disso, é importante identificar uma agência como parceira de negócio para usufruir desse mercado em crescimento.

Com o aumento exponencial do uso da internet para compras, pesquisas, notícias, estudos e até mesmo entretenimento, além de inúmeras outras atividades, empresas vêm a cada dia mais aproveitando esse espaço para anunciar seu produto, serviço ou marca. O marketing digital é cada vez mais utilizado por empresas e, aquelas que não fizerem o uso dessa ferramenta de divulgação online, poderão ficar obsoletas. Uma matéria publicada em fevereiro de 2020 pela Rokcontent.com mostra que o marketing tradicional está enfraquecendo e perdendo relevância, uma vez que a população passa mais tempo conectadas à internet, através de celulares e computadores.

Essa mesma pesquisa realizada pela RockContent.com citada acima ainda revela que 51% dos usuários de smartphones descobrem uma nova empresa ou produto enquanto realizam uma pesquisa na internet. A Connected Life realizou uma pesquisa, com mais de 60 mil consumidores em 50 países, e cerca de 7 a cada 10 brasileiros (68%) realizam pesquisas on-line antes de efetuar a compra em lojas físicas, enquanto 74% preferem comprar pela internet, matéria que foi publicada no site terra.com.br.

O papel das agências de marketing digital é, justamente, auxiliar empresários a entender esse meio de comunicação, como analisar o cenário atual e oferecer um panorama para os meses seguintes. Auxilia ainda a identificar o público-alvo, o que facilita na criação de metas e estratégias. “Sem o auxilio de uma empresa de marketing digital alguns arriscam a fazer por conta própria o que pode dar muito certo ou muito errado, pelo fato de serem leigos no assunto”, comenta Angélica Chaves proprietária da Agência ABC Marketing Digital em BH.

Uma pesquisa realizada pela McKinsey com o apoio da Associação Brasileira de Anunciantes (Aba) sobre a maturidade do marketing digital aponta que 80% das empresas ainda estão em estágios iniciais do marketing digital (23% são iniciantes e 57% emergentes).

Angélica Chaves proprietária da agência ABC, destaca, “a grande maioria das pessoas que procuram uma agência de marketing digital hoje em dia não sabem como as ferramentas de divulgação funcionam, alguns fazem por conta própria, e outros têm receio de ter uma agência por não saberem como funcionam os trabalhos, pois envolve investimento em dinheiro em plataformas virtuais e isso dificulta no fechamento do negócio”.

Pode-se listar alguns serviços prestados por agências de marketing digital:

O estudo do mercado;

Planejamento estratégico de mídia;

Criação de conteúdos relevantes;

Gestão das redes sociais;

Divulgação de produtos/serviços através de links patrocinados como o Google ADs e Facebook Ads;

Atração de novos clientes;

Criação de sites;

SEO para ranqueamento nas pesquisas do Google;

Análise e gestão de dados, primordial para otimização e criação de novas estratégias de marketing digital;

Relatórios semanais para acompanhamento das estratégias de marketing;

É importante deixar claro para os clientes o grande potencial que tem a divulgação de serviços/produtos na internet, fazendo com que o fechamento do contrato seja mais leve e confiável, assim é mais fácil demonstrar o grande potencial do marketing online.

“Passar segurança e confiança é primordial, pois se quem investir não entender como funciona o mundo digital, as ferramentas utilizadas e como são montadas as estratégias, dificilmente eles irão ingressar nas mídias online. Isso ajuda no relacionamento entre Agência X Cliente”, comenta Angélica Chaves CEO da agência ABC.

Divulgar na internet tem como seu lado positivo a mensuração de dados, o que é bem difícil na divulgação de mídias offline. Poder acompanhar a evolução dos trabalhos de marketing digital é essencial para poder definir o que dá certo e o que não é relevante.

Alguns benefícios do uso de marketing digital podem ser listados como:

Não há necessidade de um espaço físico;

Atendimento ao um número ilimitado de clientes;

Automatização de processos;

Melhora na comunicação;

Uma pesquisa realizada pelo IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), em parceria com a com Score apontou que até 2021 o investimento em marketing digital terá um aumento médio de 12% ao ano. Com esses dados é possível observar que a tendência para os próximos anos tende a aumentar mais.

Não basta apenas ter um site ativo na internet se quem tem o site não souber fazer anúncios corretamente ou um bom trabalho de conteúdo. A frase “quem não aparece não é lembrado” já vem sendo utilizada há décadas, e ela nunca fez tanto sentido no mundo digital quanto agora. Vale lembrar que não é somente aparecer, é necessário aparecer para a pessoa certa.

O Google Ads tem sido grande aliado para a divulgação de produtos e serviços, essa plataforma, além de ser completa, possibilita que os trabalhos de marketing digital sejam direcionados para quem procura e então o anúncio aparece para a pessoa certa na hora certa. As Mídias Sociais também ajudam muito na a divulgação da marca, milhares de pessoas usam as redes sociais para se conectarem com pessoas, é o que mostra um relatório da The Global State of Digital 2020, que 92% têm o costume de seguir marcas, clicar em anúncios e fazer compras pelo app.

Segundo Neil Patel, “o investimento em Google Ads gera vendas rápidas, enquanto as mídias sociais são melhores para a presença de marcas”. Saber diferenciar cada canal de vendas ajuda a identificar onde está o público de cada segmento e contratação de uma agência de marketing digital pode ser necessária para auxiliar nessas tomadas de decisões.

Requisitos de como identificar agência de marketing digital para auxiliar na venda de produtos e serviços online:

Verificar se a agência é reconhecida, através de feedbacks ou avaliações.

Se existem profissionais certificados e com competência para dar apoio em todos os trabalhos desenvolvidos.

Avaliar se o atendimento é acolhedor e se compreende as necessidades do negócio;

Se a agência conta com a certificação Google e dentre outros. A certificação Google permite que a agência possa realizar a gestão das campanhas de forma mais efetiva e nos padrões Google.

