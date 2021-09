Buser é a única plataforma de intermediação de viagens a concorrer ao prêmio Reclame Aqui

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 15 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 15/9/2021 – A Buser opera no canal Reclame Aqui com índice de resolução de 88% e tem classificação como empresa “ótima”.

Startup foi indicada na categoria “Transporte – Meios de Transporte” da premiação, que destaca as empresas que mais respeitam o consumidor.



A Buser, plataforma brasileira de fretamento colaborativo, foi indicada ao prêmio Reclame Aqui, a maior premiação do atendimento brasileiro e que já vai para sua 10ª edição. A startup, que conta com mais de 4 milhões de usuários cadastrados, concorre na categoria “Transporte – Meios de Transporte”.

A votação já está aberta e vai até o dia 31 de outubro, por esse site: https://premio.reclameaqui.com.br/votacao. A apresentação das campeãs será na festa de premiação, marcada para o dia 6 de dezembro de 2021.

A seleção é feita a partir do número de reclamações registradas/resolvidas e da reputação das empresas cadastradas no site do Reclame Aqui. A Buser opera no canal Reclame Aqui com índice de resolução de 88% e tem classificação como empresa “ótima”, além de nota 8,8 – superando as avaliações de outras plataformas digitais de mobilidade e a maioria das empresas tradicionais de transporte rodoviário no Brasil que estão presentes na rede social. Agora, ela espera manter o mesmo patamar na plataforma do Governo Federal.

Criado em 2011, o Prêmio Reclame Aqui destaca as empresas que mais respeitam o consumidor, valorizando o atendimento e proporcionando uma experiência positiva. Em 10 anos, o evento cresceu e se consolidou como a maior premiação de atendimento do país, uma distinção almejada por empresas de todos os segmentos que lidam diretamente com o público.

Fundada em 2017, a Buser nasceu com a missão de promover serviços de transporte melhores e a preços mais acessíveis. Nos três primeiros anos de atividade, a empresa promoveu o fretamento colaborativo com uma plataforma para conectar viajantes a empresas de ônibus nas quais os passageiros dividem a conta final do fretamento. Nos últimos meses, a startup evoluiu, passando a ser uma plataforma de mobilidade coletiva multisserviços, atuando também como marketplace de passagens, em parceria com grandes companhias, e agora com o Buser Encomendas. A Buser conta com mais de 400 parceiros (entre fretadores e viações maiores), utilizando aproximadamente 1.200 ônibus. A startup já conta com mais de 4 milhões de pessoas cadastradas em sua plataforma digital.

Website: http://www.buser.com.br.