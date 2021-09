Inteligência artificial proporciona novas formas de melhorar a saúde

Compartilhe Facebook

15 de setembro de 2021.

15/9/2021 – A partir de inteligência artificial, algoritmos e ciência de dados, mapeamos de forma completa a saúde integral, afirma o CEO da HSPW, Nestor Sequeiros.

Serviços como a plataforma HSPW facilitam a jornada diária de acompanhamento da saúde como um todo

A evolução das novas tecnologias de acompanhamento da saúde, que funcionam em diferentes dispositivos, inclusive móveis, trouxeram novas possibilidades para quem deseja acompanhar sua própria saúde, seja física, mental, financeira, etc. É possível encontrar, atualmente, diferentes propostas de serviços, pagos ou gratuitos, que podem ajudar a pessoa a meditar, relaxar, seguir dietas específicas ou um programa fitness, apenas para citar alguns exemplos. Em uma vertente mais recente, surgiram serviços que podem ajudar os funcionários das empresas a manter em dia a saúde mental, ou física, por meio de tecnologia. Entre as novidades figura uma plataforma, a HSPW, que acompanha não só a saúde física, mas também mental, financeira e organizacional.

“A partir de inteligência artificial, algoritmos e ciência de dados desenvolvidos em Santa Catarina, mapeamos de forma completa e diária a saúde integral, desde depressão, estresse, burnout, qualidade do sono, nível de atividade física e síndrome metabólica até bem-estar financeiro, aderência aos valores corporativos e atitudes relacionadas à diversidade e tolerância”, afirma o CEO da startup, Nestor Sequeiros.

A partir desta tecnologia de saúde integral, a plataforma entrega dados diretos e correlações que auxiliam as empresas a entregar cuidado, atenção, prevenção e suporte aos funcionários e familiares, a custos acessíveis. A HSPW oferece diagnósticos e, principalmente, conteúdos por vídeos e informações que promovem a trilha diária para a mudança de hábitos e transformação efetiva para atingir a saúde integral de todos de forma constante e duradoura.

Ao se deparar com um universo de pessoas que atendem aos critérios de alteração da saúde física e mental, um time experiente de profissionais, entre eles Jairo Bouer, Marcelo Nóbrega, Glenda Kozlowski, Nestor Sequeiros, Daniel Leipnitz, Cleisson Barboza, Ernani Carioni Filho e Mari Abreu, se uniu em 2021 para lançar a healthtech. Com sede administrativa e comercial em São Paulo e de desenvolvimento técnico em Santa Catarina, a primeira plataforma de acompanhamento da saúde integral dos colaboradores atende clientes em todo o Brasil. Os serviços são cobrados por meio de uma assinatura mensal, com base no número de colaboradores e associados envolvidos no processo de avaliação. A plataforma é acessível por smartphones, notebooks e desktops e atende à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados.

