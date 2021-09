Limpeza correta da língua é aliada da saúde bucal

Compartilhe Facebook

Recife-PE 16/9/2021 – A língua pode acumular bactérias entre suas papilas, que produzem compostos causadores de mau hálito

Os raspadores de língua viraram febre nas redes sociais e, segundo especialista, realmente podem ser importantes aliados na higiene da boca

Quando se trata de higiene bucal, a limpeza da língua é tão importante quanto a escovação e uso do fio dental. Capaz de remover o acúmulo de placa bacteriana e a saburra lingual, o hábito pode prevenir algumas das piores doenças que acometem os dentes, como a cárie, tártaro e outras. Além disso, quando a língua não é higienizada corretamente, há maiores chances de desenvolvimento do mau hálito. De acordo com estudo científico divulgado na American Academy of Periodontology, estima-se que aproximadamente 85% de todos os casos de halitose têm sua origem na boca. Destes, 50% são causados justamente ​​por resíduos que ficam na língua.

Segundo Kátia Barros Dantas, dentista e franqueada da Ortoestética em Pernambuco, a língua pode acumular bactérias entre suas papilas, que produzem compostos causadores de mau hálito. “Por isso, a limpeza da língua deve ser incorporada como um dos passos de escovação, que deve ser feita após cada refeição. É importante ressaltar, no entanto, que a limpeza da língua deve ser feita pelo menos uma vez ao dia, podendo ser feita na escovação da noite”, explica.

Para a dentista, esse hábito deve ser incorporado deste a infância. “Crianças também devem ser estimuladas a incluir a limpeza da língua em sua escovação. Primeiro, com o objetivo de eliminar as bactérias causadoras do mau hálito, mas também com o intuito de incluir este hábito desde cedo na sua rotina diária”, completa Kátia. Em relação aos raspadores de língua, que recentemente viraram febre na internet, sendo indicados por diversos influenciadores, a franqueada da Ortoestética afirma que a utilização desse produto é eficaz e potencialmente superior a utilização da escova de dente.

“Um estudo publicado no Journal of Periodontology mostra que os raspadores de língua podem ser até mais eficientes na limpeza deste órgão do que a escova de dentes utilizada sozinha. Seu uso deve ser feito ao final da escovação. Deve-se adaptar o raspador na parte de traz da língua e passar no sentido de trás para frente. Antes de repetir a manobra, lave o raspador para remover o resíduo”, orienta.

Para a dentista, os raspadores mais indicados, em geral, são aqueles que possuem um formato parecido com o da língua e que não sejam muito grossos. “Esse é o raspador ideal, principalmente para melhor se acomodar ao fundo da boca sem causar tanto desconforto”, finaliza.

