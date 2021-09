Compras governamentais viram opção para empreendedores no Brasil

Compartilhe Facebook

16 de setembro de 2021.

Brasília 16/9/2021

Especialista em compras governamentais Rodolpho dos Anjos enxerga o segmento como alternativa para driblar a crise sanitária na retomada econômica

Uma pesquisa do Indicador Nascimento de Empresas Serasa Experian aponta que foram abertas 343.811 novas empresas entre fevereiro de 2020 e o mesmo mês do corrente ano, um aumento de 27% em comparação com igual período do ano passado, o que aponta o crescimento do empreendedorismo como atividade econômica em todo o Brasil.

Com a pandemia provocada pela Covid-19, muitos brasileiros perderam seus empregos e precisaram se reinventar no mercado de trabalho, empreender tornou-se uma das opções. Um setor sempre aquecido é o de compras governamentais, que funciona 365 dias ao ano e independe de cenários econômicos e políticos, sendo uma opção de fonte de renda para microempreendedores individuais, pequenas, médias e grandes empresas presentes em todo o território nacional.

De acordo com dados do Ministério da Economia, as compras públicas representaram mais de R$ 900 bilhões de reais somente em 2019. Já a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que as licitações públicas movimentam entre 15% a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países que realizam processos licitatórios.

Uma força econômica disponível para empreendedores diversos. O especialista em compras governamentais Rodolpho dos Anjos, com mais de 17 anos experiência no setor, responsável pelo treinamento on-line Licitante Extremo e ainda o portal Siga Pregão explica que “Há muita falta de conhecimento e de informação sobre como funciona o processo licitatório para o governo local ou federal. A missão do profissional de compras governamentais é compartilhar as informações necessárias com a maior quantidade de pessoas para que possam aplicar em suas empresas, ainda mais nesse momento de esforço para a retomada da economia devido à pandemia”.

As licitações públicas são realizadas pelo Governo Federal, estadual, prefeituras, unidades, fundações, câmaras, estatais, autarquias entre outros órgãos que prestem serviços públicos para a população ou para a união. Algumas empresas privadas também realizam licitações.

Website: http://www.sigapregao.com.br