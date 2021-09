Brasileiros têm menos de 15 reais por mês para comprar medicamentos prescritos

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 17/9/2021 – Sabemos o quanto os custos com medicamentos impactam na renda das famílias brasileiras

Parcerias no setor privado tentam contribuir para o acesso a tratamentos clínicos: grupo Cartão de TODOS e RaiaDrogasil assinam contrato inédito e beneficiam famílias brasileiras das classes C e D

Quando o assunto é número de farmácias por habitantes, o Brasil apresenta superioridade se comparado a outros países: de acordo com dados da IQVIA, há uma farmácia para cada 2.700 brasileiros. Para se ter um comparativo, o número é de 1 para cada 3.200 habitantes na Argentina, 1 para 3 mil no México e 1 para 2.900 na França. Contudo, essa proporção por si só não significa acesso de qualidade aos medicamentos prescritos pelos médicos em um tratamento clínico. Isso porque, segundo a mesma pesquisa, o brasileiro consome US$ 82 ao ano em medicamentos prescritos. Já na Argentina, o consumo é de US$ 88 por habitantes ao ano. No Canadá e Estados Unidos, o valor aumenta exponencialmente: US$ 500 e US$ 1 mil, respectivamente. Tais extremos, todavia, não ocorrem apenas em comparativos internacionais. Dentro do próprio país há alguns abismos: Distrito Federal (US$ 128) e Rio de Janeiro (US$ 112) contrastam consideravelmente com o consumo de medicamentos prescritos por populações em Sergipe e Pernambuco, onde a média é de US$ 35 ao ano, ou seja, cerca de R$ 15 por mês para comprar medicamentos indicados pelo médico.

Não por acaso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que três quartos das mortes relacionadas a cardiopatias e acidente vascular cerebral ocorrem em países de baixa e média renda. No Brasil, especificamente, pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha, aponta que 57% das pessoas que recebem prescrição médica para uso de algum tipo de medicamento altera a posologia, sendo que 17% desse grupo aponta que o motivo dessa atitude é o custo alto dos medicamentos.

Paralelamente a estratégias de políticas públicas de saúde, parcerias entre empresas do setor privado contribuem para diminuir o problema. É o caso do grupo Cartão de TODOS e da rede RaiaDrogasil, por exemplo, que firmaram um contrato inédito neste mês, no qual os mais de 14 milhões de filiados Cartão terão acesso a descontos exclusivos de até 35% em medicamentos de marca, genéricos, artigos de prateleira e perfumaria, tanto nas 2.400 lojas físicas como no e-commerce da rede. Parte dessas condições são exclusivas aos filiados do Cartão de TODOS, sendo a empresa o primeiro parceiro da rede RaiaDrogasil a obter concessão para benefícios tão agressivos. As condições foram intermediadas pela J Blue Consulting Brasil, que se dedica ao projeto há 18 meses. “Sabemos o quanto os custos com medicamentos impactam na renda das famílias brasileiras. A parceria amplia nosso compromisso em suprir demandas essenciais, garantindo especialmente saúde e qualidade de vida ao alcance de todos”, afirma o presidente do grupo Cartão de TODOS, Altair Vilar.

Comemorando 20 anos em 2021 e ampliando suas frentes de atuação para áreas como educação, lazer e finanças, a preocupação com a saúde permanece como o core do grupo Cartão de TODOS. “Somente nos primeiros seis meses de pandemia, aumentamos nossa base em 1 milhão de filiados. Neste momento em que precisamos tanto de saúde, mostram-se cada vez mais necessárias soluções como as nossas, voltadas às famílias das classes C e D”, diz Tales Vilar, vice-presidente global do grupo Cartão de TODOS.

Sobre a parceria, Eugênio De Zagottis, vice-presidente de planejamento corporativo, RI e M&A da RD, acrescenta: “as duas empresas têm um olhar diferenciado e humanizado para a população, trazendo acesso a produtos de necessidade básica, como medicamentos, por exemplo, pelos menores preços possíveis. Isso é transformador”.

O acordo espera resultar em impacto na melhoria dos cuidados com a saúde por parte dos brasileiros, contribuindo com uma prática correta de acesso à medicação e oferecendo descontos e bonificações exclusivas para um grande contingente de pessoas. Além disso, ambas as marcas somam esforços em oferecer facilitações para o consumo digital, que foi acelerado com a pandemia e vem de encontro às estratégias das duas empresas.

Website: http://www.cartaodetodos.com.br