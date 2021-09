Promoções para seus clientes: veja estratégias para comemorar o aniversário de sua loja

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de setembro de 2021.

Empresas podem recorrer a uma série de estratégias para vender mais.

O período de aniversário de um comércio é o momento perfeito para preparar uma campanha promocional e convidar os clientes a fazer parte dessa comemoração. E para que ela seja um verdadeiro sucesso, é importante planejar com cuidado quais estratégias serão adotadas.

Se sua loja está planejando aproveitar o aniversário 2021 para vender mais e esvaziar o estoque, conheça algumas estratégias que podem ser utilizadas para movimentar as vendas nessa data tão especial.

Anúncios com antecedência

Para que você consiga vender bem durante esse período de comemoração, é importante que os seus clientes estejam cientes das ações que a loja vai promover. Por isso, não deixe de lado a divulgação, tanto no meio virtual, por meio das redes sociais e e-mails para os clientes cadastrados, quanto em mídia física, por meio de outdoors, painéis e panfletos pela cidade.

Além de uma boa divulgação, é preciso também preparar a parte operacional do seu empreendimento. Reforce o treinamento dos seus funcionários para esses dias e certifique-se de que o estoque da sua loja está bem suprido, sobretudo dos itens que a gestão mais espera vender.

Cupons de desconto

Uma das principais formas de atrair os clientes e vender mais é criar campanhas de cupons de descontos, já que eles podem ser o empurrãozinho a mais para concluir a compra de um cliente. Uma boa estratégia é enviar um cupom quando os clientes abandonarem o carrinho de compras: o desconto aplicado pode ser o suficiente para fazer com que o consumidor mude de ideia e conclua a compra.

Frete grátis

No meio virtual, uma estratégia de sucesso e que seduz a clientela é o frete grátis. Em muitos casos, há clientes que desistem de adquirir mais itens por causa do frete, seja porque ele aumenta à medida que mais itens são colocados no carrinho ou porque seu valor corresponde ao preço de determinado item.

Assim, para não fazer com que o cliente desanime ou compre menos, considere adotar o frete grátis. Você pode disponibilizar essa vantagem a partir de determinado valor de compra, para estimular o consumo: muitas pessoas vão optar por escolher outro item para completar a compra e atender aos requisitos do frete grátis. Mas atenção: não coloque esse valor muito alto, caso contrário, não conseguirá atender a nenhum cliente.

Desconto na próxima compra

Uma tática para fidelizar os clientes que pode ser adotada tanto por lojas físicas quanto virtuais são os descontos na próxima compra. Essa alternativa serve não apenas de incentivo para que o consumidor compre algo durante o período de aniversário da loja, como estimula uma nova aquisição em um futuro próximo.

Assim, ofereça um cupom de desconto com validade para a próxima compra. Você pode condicionar essa futura aquisição a outra vantagem, como frete grátis, para garantir que esse retorno aconteça.

Desconto progressivo

Essa é uma estratégia que muitos comerciantes utilizam e que faz sucesso: o desconto progressivo, ou seja, quantos mais itens forem colocados no carrinho, maior será o desconto aplicado. Isso é uma forma de conseguir com que o cliente consuma mais.

Por exemplo, você pode esquematizar para oferecer 15% de desconto na compra de dois itens, 20% na compra de três e 25% na compra de quatro ou mais. Essa estratégia também serve para esvaziar o estoque, renovando-o.

Brindes

Por fim, outra estratégia que você pode adotar e que certamente despertará o interesse dos seus clientes é a distribuição de brindes junto das compras. Normalmente, promoções que envolvam “Compre e ganhe” ou “Compre 3, leve 4” atraem bastante os clientes, motivando-os a comprar na sua loja.

Para aplicar essa estratégia, converse com os fornecedores dos seus produtos e pense quais itens podem ser distribuídos.