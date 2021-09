Cursos tecnólogos na área de T.I. vão dos tradicionais até aos mais inovadores

Compartilhe Facebook

20 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 20/9/2021 – O mercado de tecnologia se sobressai por ter mais vagas abertas do que profissionais capacitados

Por focarem em determinada área do mercado de trabalho, os tecnólogos ajudam a suprir a grande demanda por profissionais



Alta demanda por profissionais, boa média salarial e rápido avanço tecnológico: estes são alguns dos motivos que fazem o mercado de trabalho na área de T.I. ser tão atrativo. Com a criação de novas profissões e funções no setor, a demanda por especialistas vem aumentando, o que faz o mercado de tecnologia se sobressair por ter mais vagas abertas do que profissionais capacitados.

Sendo assim, é cada vez mais comum que vestibulandos escolham graduações na área de T.I. Há opções de bacharelados – cursos que duram no mínimo quatro anos – e de cursos tecnólogos, que ainda causam dúvidas em algumas pessoas, por serem menos tradicionais. A graduação tecnóloga é voltada para o mercado de trabalho. Os cursos são mais práticos e realizam muitos projetos em laboratórios que simulam problemas reais, para que se alcance uma formação específica. Eles são mais curtos (entre dois e três anos de duração), pois focam somente em determinado campo do saber.

Os tecnólogos são cursos de ensino superior e seus diplomas permitem que o aluno possa fazer um MBA ou uma pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. Eles são populares na área de T.I., pois como focam em determinada área do mercado de trabalho, ajudam a suprir rapidamente a grande demanda por profissionais. O Centro Universitário FIAP disponibiliza os dois tipos de formação – tanto cursos bacharelados como tecnólogos. No caso dos cursos tecnólogos, há os cursos para formação em áreas mais tradicionais:

– Análise e Desenvolvimento de Sistemas: este curso explora os conceitos de Inteligência Artificial, Internet das Coisas, aplicativos móveis (Android e iOS), DevOps, Banco de Dados Autônomos e programação front-end e back-end, aplicando-os em projetos.

– Banco de Dados: prepara o aluno para ser um profissional com noções de estratégias de negócios, lidando com grandes volumes de dados para obter respostas relevantes através de Big Data, Cloud Computing e Machine Learning.

Defesa Cibernética: dominar as novas tecnologias de comunicação em um ambiente multiplataforma conectado com dispositivos IoT e conhecer as técnicas mais avançadas de Offensive Security como Penetration testing & Ethical Hacking são objetivos deste curso.

– Gestão de T.I.: indicado para aqueles que querem atuar estrategicamente no desenvolvimento de soluções tecnológicas, visando à melhoria do desempenho e resultados de uma organização e a criação de novos produtos e serviços.

– Redes de Computadores: prepara o estudante para criar, projetar e gerir redes de computadores com protocolos de alto nível, roteadores e switches baseados em alta disponibilidade.

– Sistemas para Internet: nesta graduação, o aluno será preparado para dominar o desenvolvimento web responsivo front-end e back-end para vagas em web, e-commerce e marketplaces.

Além das opções mais clássicas, também há cursos que preparam o profissional para atuar em áreas mais inovadoras do mercado, como, por exemplo:

– Jogos Digitais: oferece ao aluno a oportunidade de idealizar e desenvolver um jogo desde o começo, usando conhecimentos em ilustração, programação, arte 2D e modelagem 3D, inteligência artificial, desenvolvimento mobile, e muitos outros.

– Produção Multimídia: desenvolve habilidades como design digital, marketing digital e social media, edição de vídeo, UX, realidade virtual, animação, storytelling e outras skills para formar o profissional que cria conteúdo multimídia.

– Computação em Nuvem: tem como foco formar aquele que vai dominar os conceitos e as ferramentas de Cloud Computing, aprendendo a planejar e implementar soluções seguras em tecnologias de Nuvens Públicas e Privadas.

– Inteligência Artificial: entender e aplicar técnicas de machine learning e deep learning, desenvolver chatbots e conhecer tecnologias cognitivas, como os robôs e carros autônomos, são algumas das competências ensinadas para o aluno atuar no desenvolvimento de sistemas utilizando todos os conceitos de IA.

O vestibular dos cursos de graduação da FIAP está com as inscrições abertas até 23 de setembro.

Website: https://www.fiap.com.br/graduacao/vestibular/