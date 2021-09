Pesquisa da ZiYou aponta que o brasileiro está praticando mais esporte

Compartilhe Facebook

20 de setembro de 2021.

SÃO PAULO-SP 20/9/2021 – O nosso propósito é descomplicar o acesso das pessoas à atividade física, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida e bem-estar para todos

A startup liderada por Marcio Kumruian, ex-fundador da Netshoes, apurou em pesquisa que mais de 39% das pessoas passaram a aumentar a sua rotina de atividades físicas em 2021

A ZiYou (www.ziyou.com.br), plataforma de assinatura de equipamentos e conteúdos esportivos idealizada e fundada por Marcio Kumruian, fundador e ex-CEO da Netshoes, apurou em pesquisa que mais de 39% das pessoas aumentaram a sua rotina de atividades físicas neste ano, após contarem com a possibilidade de assinarem equipamentos. Ao todo, já são mais de 6 mil assinantes da plataforma em apenas 7 meses, desde o seu lançamento na segunda quinzena de janeiro deste ano.

A pesquisa aponta que até 2020 apenas 30% das pessoas praticavam atividades físicas de 4 a 5 vezes por semana, enquanto neste ano já são mais de 53%. O levantamento aponta ainda que o índice de pessoas que não conseguiam estabelecer uma rotina e ritmo de treino, chegando a praticar atividades apenas 1 vez por semana, caiu pela metade, de 12% para 6%.

“É motivo de muita satisfação podermos democratizar o acesso das pessoas a uma melhor qualidade de vida e bem estar. Pela praticidade, economia, flexibilidade e oportunidade de compartilhamento do equipamento com familiares ou pessoas que moram na mesma residência, vemos que o modelo de assinatura vem de fato tornando muito mais fácil o acesso à atividade física de qualidade”, comenta Marcio Kumruian, fundador e CEO da ZiYou.

Além disso, a startup teve acesso a uma pesquisa conduzida pelo Google que aponta o fato de que mais de 28% dos brasileiros já se exercitam em suas residências e que no último ano as buscas por exercícios em casa dobraram, bem como houve um crescimento de 122% em buscas por personal training online e 242% em clicks de anúncios de equipamentos e acessórios para se praticar esporte em casa.

“Apuramos que mais de 25% das pessoas gostariam de praticar atividade física, mas ainda não praticam pela falta de tempo, que é algo cada vez mais valioso na nossa rotina. Se considerarmos o tempo médio de locomoção de ida e volta até uma academia nos grandes centros, vemos que o usuário perderia cerca de 1 a 2 horas por dia. Com a ZiYou, ele pode praticar a atividade física na sala da sua casa e economizar esse tempo precioso para usufruir com a família, por exemplo”, ressalta Kumruian.

O levantamento do Google aponta que 39% dos brasileiros começaram a praticar uma nova atividade física no último ano, e o Top 5 de atividades mais praticadas é composto por caminhada, futebol, corrida, musculação e ciclismo. “Vemos que 40% dos brasileiros que praticam esportes estão buscando cada vez mais na atividade física o acesso a uma melhor qualidade de saúde mental e emocional, e por meio da ZiYou conseguimos levar 4 das 5 modalidades mais praticadas no país para dentro da casa das pessoas. Só não é possível ainda levar o futebol que é um esporte coletivo, mas também já estamos estudando formas de conectar as pessoas em suas atividades por meio da tecnologia”, afirma Marcio.

Outro ponto de destaque da pesquisa é que 42% das pessoas se interessam por aulas e dicas de práticas de atividade física online, e que 80% delas avaliam que os conteúdos digitais entregam informações que não encontram na TV aberta. “Sabemos da importância de levarmos conteúdo de qualidade para que as pessoas se mantenham em movimento de forma segura e eficaz, portanto nosso modelo de assinatura também dá acesso a mais de 800 aulas e conteúdos profissionais incluídos no modelo de assinatura da ZiYou. É um atrativo complementar extremamente importante dentro da jornada do cliente para mantê-lo motivado na prática da atividade física”, reforça o empreendedor.

A ZiYou oferece planos mensais para diversos aparelhos como esteiras, bikes, elípticos, remos e estações de musculação. A cobrança do valor da assinatura é efetivada apenas no ato da entrega do equipamento, que é quando passa a valer a assinatura, e a cobrança é renovada automaticamente mês a mês. Neste modelo, não há tempo mínimo e nem máximo de carência, e o cliente pode optar pela troca do equipamento ou cancelamento da assinatura quando desejar.

“O nosso propósito é descomplicar o acesso das pessoas à atividade física, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida e bem estar para todos, desde quem quer iniciar a prática esportiva a até quem busca por produtos de alta performance. Por meio do modelo de assinatura, conseguimos tornar produtos de altíssima qualidade muito mais acessíveis, pois não há o alto custo de aquisição do aparelho e ele ainda pode ser compartilhado por mais pessoas na mesma residência, por exemplo. É um novo formato mais democrático e flexível para uma nova tendência de comportamento da sociedade, o que viabiliza as pessoas se manterem em movimento quando, onde e como desejarem”, conclui o empreendedor.

