Editora lança livro digital gratuito sobre o uso da tecnologia na educação

* Por: - 21 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 21/9/2021 –

Livro digital “Perspectivas midiáticas e de educação na contemporaneidade” apresenta artigos científicos de pesquisadores nacionais e estrangeiros na área de Comunicação, Educação, Mercado e Tecnologia.

O e-book “Perspectivas midiáticas e de educação na contemporaneidade”, disponível gratuitamente no site da Editora Emeritus, reúne artigos de dezenove pesquisadores nacionais e estrangeiros. A obra é fruto de uma parceria com o Grupo de Pesquisa Comunicação, Mercado e Tecnologia (Comertec), da Universidade Federal do Amapá.

Organizada pelos professores Cláudia Maria Arantes de Assis Saar, Elisângela Lima de Andrade, Jacks Andrade e Karollinne Levy, o livro digital apresenta artigos científicos sobre limitações da educação em tempos de distância forçada; uso de ferramentas de mídia eletrônica e aprendizagem de línguas; educação no contexto da pandemia; cidadania e processos educativos em rádios comunitárias do interior paulista; redes sociais e educação midiática na Base Nacional Comum Curricular; sentidos e significados para o aprender; Jornalismo na era da desinformação; televisão e memória; e Publicidade na TV do Paquistão.

O e-book contou com a participação dos seguintes autores brasileiros e estrangeiros: Amna Salim; Ana Graciela Mendes Fernandes da Fonseca Voltolini; Cláudia Maria Arantes de Assis; Daniel Santiago Chaves Ribeiro; Eduardo Villanueva-Mansilla; Elisângela Lima de Andrade; Fabíola Paes de Almeida Tarapanoff; Hamedi Mohd Adnan; Humera Sharif; Jéssica Santos; José Serafim Bertoloto; Lúcia Lemos; Marcelo de Oliveira Volpato; Mohsin Hassan Khan; Paula Viviana Queiróz Dantas; Pollyana Ferrari; Qasim Mahmood; Roberta Scheibe; e Shahida Parveen.

O livro digital está disponível para download gratuito pelo link: https://www.editoraemeritus.com.br/perspectivasmidiaticas

Website: https://www.editoraemeritus.com.br