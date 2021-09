Marketing de influência deve atingir valor de mercado de US$ 15 bi em 2022

Compartilhe Facebook

Para potencializar esse mercado, Nielsen oferece a ferramenta InfluenceScope, que ajuda marcas a filtrarem o mix ideal de influenciadores, dentro de uma base de mais de 100 milhões de dados

Concentrado no Instagram, o marketing de influência deve quase dobrar de valor no próximo ano, atingindo US$ 15 bilhões, enquanto as empresas aumentam os gastos voltados a campanhas do segmento, de acordo com a Business Insider. O número confirma a tendência de crescimento deste mercado em que mais de 80% dos consumidores seguem marcas que costumam consumir no Instagram.

Líder global em mídia, a Nielsen vem acompanhando com atenção os números e comportamento deste segmento. Apesar de reconhecer a relevância das ações, a empresa aponta a importância de avaliar os resultados proporcionalmente ao volume de recursos movimentados anualmente – que já em 2021 deverá gerar mais de US$ 10 bilhões no mundo, pelas projeções do eMarketer.

Somente no Brasil, a Nielsen estima haver mais de 500 mil influenciadores em potencial, considerando criadores com mais de 10 mil seguidores. Para fazer frente a este volume, as marcas brasileiras já vêm se adequando. Em 2021, houve um aumento de 71% em gastos com marketing de influência, segundo pesquisa de ROI e Influência da YOUPIX, um esforço que aumentará ao considerar a inserção de novas plataformas no mercado – como é o caso do TikTok. Essa rede social, que tem ganhado espaço no mercado, deve reunir 77 milhões de usuários globais até 2025 – 14,9% a mais que em 2021, também de acordo com o eMarketer.

Somente no Brasil, 84% das pessoas afirmam tomar decisões com base nas opiniões de influencers, afirma a líder de Measurement da Nielsen, Sabrina Balhes. “É uma ótima oportunidade para a indústria. Temos mais demanda por conteúdo e isso podemos verificar na maior procura por ativações com criadores”, aponta.

Segundo a executiva, com a maior atenção das empresas com este segmento, há também um aumento na demanda por bases mais aprofundadas de dados. “Estamos fortalecendo nossos mecanismos para atingir o objetivo de orientar os clientes por meio de dados para otimizar seus investimentos”, afirma.

Apesar do crescimento exponencial do marketing de influência, a Nielsen alerta para uma vulnerabilidade deste mercado: a demanda crescente por maior profissionalização. “Hoje, existe um problema no ‘match ideal’ entre marcas e creators digitais. É necessário um esforço dos dois lados para alcançarmos mais profissionalismo nessas novas relações que a internet nos trouxe, garantindo assim um investimento mais assertivo e um retorno esperado”, explica Sabrina.

De acordo com a pesquisa ROI e Influência 2021, da YOUPIX, 72% das empresas ainda alegam dificuldade para quantificar o retorno do investimento feito em marketing de influência, ao mesmo tempo em que 35% das marcas afirmam enxergar obstáculos para escolher a personalidade mais adequada para representar os valores das marcas.

Devido à grande demanda, a Nielsen decidiu criar uma nova solução que busca facilitar o encontro do criador de conteúdo ideal para a campanha de cada marca. A plataforma integrada InfluenceScope ajudará as marcas a filtrarem o mix ideal de influenciadores, dentro de uma base de mais de 100 milhões de perfis. “Conseguimos ajudar na seleção dos influenciadores, seja qual for o tamanho do investimento, para que possam ser bem aproveitados e otimizados”, diz Sabrina.

Para a seleção do perfil ideal, o InfluenceScope conta com algoritmos que respeitam critérios de alcance, relevância, ressonância e retorno. “O objetivo é ter uma visão holística de cada influenciador. A solução ajudará os clientes a enxergarem além dos números de seguidores e engajamento”, explica a executiva da Nielsen.

