Confira passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros/Rio de Janeiro por R$ 477

* Por: da redação - 21 de setembro de 2021.

Aproveite passagens aéreas ida e volta com as taxas inclusas, saindo do Norte de Minas para Cabo Frio, a partir de R$ 908.

A época daquele calorzão está chegando e um dos meses mais quentes é dezembro. Mas que tal aproveitar o verão com passagens promocionais para esse mês? Então, confira aqui as passagens aéreas. A mais barata para curtir o sol está no destino de Rio de Janeiro desembarcando no Aeroporto de Galeão, partindo de Montes Claros, por R$ 477 (Veja na imagem abaixo). Para Guarulhos, as passagens estão saindo por R$ 607 e se deseja visitar Cabo Frio e conhecer a Praia das Dunas e a Praia do Forte, os valores são por R$ 908. Os destinos para Goiânia e Salvador, podem ser aproveitadas pelo mesmos preço: ambas por R$ 1.032.

Para Brasília, partindo de Montes Claros, os preços estão a partir de R$ 1.031. Além de Brasília, as opções ficam por conta de Vitória, por R$ 1.143, para Curitiba, R$ 1.183 e para a cidade turística Florianópolis, para conhecer umas das praias mais famosas de lá, a Praia do Ingleses, por R$ 1.231.

Sabemos que nossos leitores amam viajar para Ilhéus, então não deixamos de fora esse destino. Você pode viajar pelo valor de R$ 2.164. E para Natal por R$ 1.609.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Período da viagem

As passagens aéreas promocionais são para viagens no mês de dezembro, e no final do post você encontra o link caso deseja viajar para outros destinos e em outras datas! Todas as passagens são de ida e volta e inclui as taxas. Os voos podem ser diretos ou com escalas.

