Home office: ferramentas podem auxiliar no gerenciamento de equipe

* Por: - 23 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 23/9/2021 –

Há pouco mais de um ano a OMS, Organização Mundial da Saúde, reconhecia a COVID-19 como pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou – e a tecnologia tornou-se aliada para a gestão

De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3,8 milhões de brasileiros já trabalhavam em home office antes da pandemia. O modelo que permite que os funcionários prestem seu serviço sem estar presencialmente no escritório teve mais visibilidade com a necessidade do distanciamento social.

De qualquer forma, o home office já era desejo de muitos: dados disponibilizados pela Buffer no ano de 2019 demonstraram que 98% dos entrevistados tinham interesse em trabalhar remotamente ao menos uma vez na vida.

Atualmente, o home office segue como regra para serviços não essenciais. Por isso, pouco mais de um ano depois do novo modelo de trabalho, as corporações buscam por formatos que possam apoiar o gerenciamento de equipes e garantir o bom atendimento aos clientes.

Transformação digital

Acompanhar resultados e realizar a gestão de uma equipe a distância não é tarefa fácil. Por esse motivo, a ajuda da tecnologia se faz presente. Nesse cenário, a tecnologia ajuda mais uma vez. “Um CRM pode ajudar a organizar todas as áreas – das vendas ao atendimento. Isso porque a ferramenta oferece uma visão completa de como um cliente se relaciona com a empresa, trazendo dados concretos para avaliação de satisfação e produtividade”, diz Karin Campos, CEO da GVP.Digital.

Indo além da organização, o resultado de um CRM reflete de forma positiva no faturamento da empresa: de acordo com estudo realizado pela Nucleus Research, empresas norte-americanas que utilizam a ferramenta conseguem retorno 9x maior do que o investimento.

Dessa forma, a utilização da tecnologia já se faz presente. 91% das empresas com mais de 10 funcionários já utilizam algum software para organização ao redor do mundo, segundo a CRM Magazine.

No Brasil, o cenário ainda é diferente, mas Karin espera que ele mude em breve. “Não existem mais dúvidas em relação à importância da tecnologia para otimização de processos corporativos. Cada vez mais, será preciso acompanhar resultados a distância e ter a possibilidade de centralizar dados e informações se tornará um diferencial competitivo”, finaliza.

CRM para todas as áreas

A GVP.Digital foi fundada em 2002 por meio de um processo de terceirização da área de helpdesk do grupo Siemens. Dez anos depois, a corporação entendeu que era necessário transformar seus serviços em uma plataforma de CRM, evoluindo o que já havia criado anteriormente e desenvolvendo soluções com foco em atendimento ao cliente e vendas.

Atualmente, o software oferece suporte para seus clientes e disponibiliza acompanhamento de atendimentos realizados via chat, telefone, WhatsApp, SMS e redes sociais.

