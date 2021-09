Evento de empreendedorismo e inovação deve reunir 3.100 pessoas nesta semana em

* Por: - 23 de setembro de 2021.

Concórdia (SC) 23/9/2021 – O HOJE abre as portas dos empreendedores de Concórdia para o país e mostra que é possível inovar em qualquer parte do Brasil – Alexandre Weimer, organizador

Glória Maria, Thiago Nigro, Leandro Karnal, Arthur Igreja, Geraldo Rufino, Dado Schneider, José Luiz Tejon e Thedey Corrêa são palestrantes confirmados

Nomes consagrados do empreendedorismo, inovação, tecnologia, marketing, pessoas, gestão, varejo, startups, vendas e sustentabilidade estarão em Concórdia, oeste catarinense participando do evento HOJE 2021, que acontece de 22 a 25 de setembro, no Parque de Exposições.

Totalmente no formato presencial, o evento HOJE deve terá a participação de 3.100 pessoas, que devem chegar de mais de 150 regiões do Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, etc. O momento é de adaptações em tempos de pandemia, por isso, uma gigante estrutura com tendas adicionais e espaços de convivência externos foram montados.

A estrutura do parque foi adaptada para acomodar as seis plenárias, 12 trilhas de conteúdo envolvendo 100 palestrantes. A jornalista e apresentadora, Glória Maria, Leandro Karnal e o especialista em inovação, Arthur Igreja, fazem parte da lista.

O influenciador de finanças, Thiago Nigro, criador do projeto O Primo Rico, igualmente é presença confirmada. O ex-catador de lixo e um dos empreendedores com uma das histórias mais emocionantes, Geraldo Rufino, também vai contar sua trajetória de sucesso como diretor da JR Diesel. O doutor em educação da superação, José Luiz Tejon, da mesma forma, participa do evento.

Quem também confirma presença como palestrante é o professor graduado em marketing, Dado Scheneider. O vocalista da banda de rock Nenhum de Nós, Thedey Corrêa, é outro dos palestrantes confirmados e falará do impacto da música na vida das pessoas.

Durante quatro dias a cidade com 74 mil habitantes, situada a 80 km de Chapecó estará em evidência para o Brasil. Além de promover conhecimento para milhares de pessoas, o evento se destaca pelo impulso econômico que deverá gerar ao município, com lotação total dos hotéis e pousadas, assim como ampliação da procura por bares, restaurantes, lanchonetes e padarias no período. A gastronomia da mesma forma conta com a participação de nove food trucks espalhados pelo Parque.

O HOJE igualmente deve servir de referência para os demais eventos que devem surgir no pós-pandemia. Para atender com a responsabilidade que o momento pede, todos os participantes recebem orientações como uso obrigatório da máscara, utilização do álcool em gel, controle de temperatura e as plenárias foram montadas dando atenção ao distanciamento.

Além de compartilhar conhecimento, o evento tem como missão promover networking entre os participantes com o envolvimento de 40 empresas expondo, na lista Biopark, Compufour, Lifetycon, Negócios SC, Odontotop, Unimed, Unicred, ZOHO, entre outras.

“Baseado nos critérios de desenvolvimento empreendedor de diferentes setores, e com o principal objetivo de ajudar os profissionais nesta retomada após meses sem encontros de conhecimento, o HOJE deve fortalecer a cultura de inovação, ampliar as possibilidades de relacionamento e gerar a energia incrível, inimaginável que só o presencial consegue gerar”, diz o organizado do evento, Alexandre Weimer.

Serviço

Evento HOJE

Data: 22 a 25 de setembro

Inscrições: https://eventohoje.com.br/