Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de setembro de 2021.

Saiba mais sobre essa musculatura e como mantê-la saudável.

O assoalho pélvico é uma estrutura formada por músculos e ligamentos que se localizam na parte inferior do abdômen. Assim como os músculos dos braços e das pernas, o assoalho pélvico também demanda cuidados para se manter saudável e fortalecido.

A ausência de exercícios fortalecedores pode causar disfunções a longo prazo, que atingem as funções sexuais, intestinais e urinárias. A curto prazo e em último caso, o uso da fralda adulta proporciona maior qualidade de vida, evitando situações indesejadas.

Mesmo com o uso, ainda é possível fortalecer o assoalho pélvico, contribuindo para a diminuição e eliminação das disfunções. Adiante, falaremos mais sobre opções que ajudam a fortalecer essa musculatura.

Exercícios fortalecedores

A musculatura do assoalho pélvico, assim como as demais musculaturas do corpo, responde positivamente aos estímulos gerados pelos exercícios físicos. A maior dificuldade para encontrar o exercício correto é a falta de informação e conhecimento de maneira geral, além dos tabus que ainda cercam o tema e as disfunções ligadas ao assoalho pélvico.

Para estimular a musculatura do assoalho pélvico, não é preciso ir à academia. É possível seguir uma rotina de treinos em casa, alternando os exercícios indicados para essa área. Alguns exercícios conhecidos, como os agachamentos e a prancha, podem ajudar, mas é sempre recomendável procurar um profissional que indique os exercícios mais adequados para cada situação.

Fisioterapia

A fisioterapia é uma boa opção para quem busca assistência contínua durante a execução dos exercícios fortalecedores. Esse profissional conseguirá apontar quais são os exercícios mais adequados e como deve ser a execução perfeita de cada movimento, potencializando os resultados.

Independentemente da escolha do profissional, é importante conversar com o seu fisioterapeuta sobre essa musculatura e a pretensão de fortalecê-la. Atualmente, é possível encontrar profissionais da área especializados no assoalho pélvico, indicados para quem busca uma assistência direcionada.

Acompanhamento médico

Além da fisioterapia, a assistência médica pode contribuir para quem busca fortalecer o assoalho pélvico. No caso das mulheres, é possível abordar o assunto durante as consultas ginecológicas ou, ainda, procurar um profissional especializado na área. Já os homens devem procurar diretamente o especialista.

Através da consulta médica, é possível realizar exames pélvicos que demonstram o quadro atual da musculatura do paciente. Com os resultados dos exames laboratoriais em mãos, o médico poderá indicar o método mais viável para o fortalecimento do assoalho pélvico de acordo com cada situação.

Como saber se o assoalho pélvico está fortalecido?

A consulta médica é o modo mais eficaz de responder a essa pergunta, mas é possível se atentar a alguns sinais de que o assoalho pélvico não está devidamente fortalecido. A seguir, você conhecerá os principais indicativos:

É normal sentir urgência para urinar após várias horas consumindo líquidos, mas se essa urgência se tornar frequente e sem motivos aparentes, pode ser um sinal de que o assoalho pélvico não está fortalecido. Uma maneira de notar a frequência urinária, é observar se o sono é atrapalhado pela urgência de urinar;

Baixa frequência ao evacuar também é um indicativo de que possa haver problemas no assoalho pélvico. O ideal é que a evacuação ocorra diariamente;

A incontinência urinária é uma disfunção que atinge principalmente os idosos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Caso note escape de urina, mesmo durante momentos de alto esforço físico, fique atento!

Disfunções sexuais também podem estar ligadas ao assoalho pélvico. É importante notar mudanças perceptíveis na vida sexual, pois este pode ser um sinal de que a musculatura precisa ser fortalecida.

Ao apresentar os primeiros sinais de disfunção intestinal, urinária ou sexual, busque ajuda profissional. O assoalho pélvico pode ser fortalecido com pequenas mudanças na rotina e inserção de exercícios físicos direcionados, promovendo maior conforto e bem-estar.