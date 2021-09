Requalificação de mão de obra reforça parceria entre aplicativos e colaboradores

Compartilhe Facebook

24 de setembro de 2021.

São Paulo 24/9/2021

Treinamentos gratuitos, oferecidos por empresas como Closeer e Vá de Táxi, abrem oportunidades para novas carreiras e ganhos conjuntos

Em um momento marcado por tensões na relação entre trabalhadores e os famosos aplicativos de prestação de serviços, algumas startups estão seguindo na direção contrária e encontrando justamente no aprofundamento da parceria uma forma de aumentar as oportunidades de negócios para as duas partes. Para isso, uma das principais ferramentas tem sido a oferta de cursos de requalificação profissional que permitem aos colaboradores a obtenção de renda em novas atividades.

Um dos exemplos deste movimento é a Vá de Táxi, que oferece serviços de mobilidade com táxis no Brasil. Em 2021, ela expandiu sua atuação para o segmento de Assistência a Automóveis. Quem executa este serviço? Os próprios motoristas, já sendo mais de 200 colaboradores capacitados somente em São Paulo. Além de transportar passageiros, eles ficam disponíveis para prestar serviços como troca de pneus, carregar ou trocar baterias, entre outros, aos clientes das seguradoras.

Segundo a CEO da Vá de Táxi, Glória Miranda, o projeto não trata apenas da inserção da empresa em um mercado mais amplo, sendo importante também para beneficiar os profissionais parceiros. “Com as restrições impostas pela pandemia e sem pessoas nas ruas, os taxistas faziam, no máximo, duas ou três corridas por dia, o que resultou na queda abrupta da renda desses profissionais. Repensamos nosso modelo de negócios, ampliando para serviços além de mobilidade, e desenvolvemos um treinamento InApp para uma frota selecionada no projeto piloto, sendo que a capacitação era complementada com cursos presenciais em parceria com seguradoras”, explica.

De lá para cá, a demanda pelos serviços prestados pela Vá de Táxi vem aumentando de tal forma que os ganhos já não são mais vistos como dinheiro extra, e sim como uma segunda fonte de renda, A estratégia da companhia agora é expandir o serviço para todo o Brasil através da vertical VDT Assist, que irá incorporar ainda outros serviços como pequenos reparos em residências, por exemplo, aproveitando a base de 130 mil taxistas cadastrados na plataforma.

Outro exemplo é a Closeer, startup que fomenta a Gig Economy no Brasil, conectando, por meio de um aplicativo, pessoas em busca de vagas flexíveis de trabalho às empresas que precisam destes profissionais. De olho nas novas oportunidades e postos de trabalhos que surgem à medida que estabelecimentos como bares, restaurantes e casas de eventos retomam suas atividades, a Closeer também mudou a maneira que seus colaboradores atuam no mercado. A empresa lançou a EduCloseer, um serviço que oferece aos usuários (no caso, os trabalhadores) uma série de cursos de qualificação gratuitos, relacionados às diversas funções solicitadas no app.

“A pandemia trouxe um cenário de desemprego que pegou de surpresa muitas pessoas que hoje vivem em um mercado escasso de oportunidades. Pensando em quem precisa aprimorar seu conhecimento para cumprir os jobs que as empresas mais oferecem, como os de restaurantes ou cozinha, a EduCloseer entra como apoio na qualificação. A ideia é que as empresas também possam hospedar seus treinamentos específicos ali, facilitando a chegada do profissional Closeer”, explica o CEO da startup, Walter Vieira.

Os cursos ficam disponíveis de forma gratuita dentro do próprio aplicativo Closeer. Além de aprimorar a parte técnica dos trabalhadores, a qualificação também engloba aspectos comportamentais, de higiene e de postura, e serve ainda de pontuação que torna os profissionais mais relevantes na plataforma.

A startup não apenas viu o faturamento crescer nos últimos meses, como expandiu a atuação dos serviços para os estados do Paraná e Santa Catarina. A Closeer também atende trabalhadores e empresas parceiras em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.