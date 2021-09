Procedimentos estéticos: quais são os mais buscados por homens?

Compartilhe Facebook

24 de setembro de 2021.

24/9/2021

Suavização de rugas, linhas de expressão, depilação a laser e redução de gorduras localizadas são alguns exemplos de tratamentos buscados pela estética masculina.

A busca por procedimentos estéticos tem sido cada vez maior por homens. Já as pessoas que ainda não incluíram uma rotina de cuidados em seus hábitos precisam conhecer os benefícios que os procedimentos estéticos oferecem. Dentre eles estão a suavização de rugas, o conforto proporcionado pela depilação a laser e redução de gorduras localizadas de maneira menos invasiva.

A dermatologista, pós-graduada em Dermatologia e Laser pela Harvard Medical School e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologistas (SBD), Valéria Campos, avalia e recomenda cuidados diários, tanto para mulheres, quanto para homens. Ela ressalta que as características da pele masculina e da fisiologia masculina são próprias e merecem atenção.

Valéria conta que, no início, os homens foram bastante resistentes aos procedimentos estéticos, como à toxina botulínica, “pois temiam que acabassem parecendo rígidos, inexpressivos e, principalmente, com cara de Botox”. Mas, esse não é o cenário atual, e os procedimentos estéticos estão cada vez mais tecnológicos e proporcionam efeitos cada vez mais suaves e revigorantes.

Existem tratamentos faciais específicos para a pele do homem, por exemplo, que apresenta maior concentração de testosterona, sendo mais espessa, densa e propensa ao surgimento de acne. “Isso significa dizer que a pele do homem é mais áspera e conta com mais queratina, que ajuda a segurar os fios da barba, que são grossos e volumosos”, explica Valéria.

Segundo a dermatologista, os tratamentos corporais também são uma realidade disponível aos homens que buscam resultados mais naturais. É por isso que, na hora de escolher produtos e procedimentos, os homens precisam estar atentos. Entenda quais são os procedimentos estéticos mais procurados pelos homens, de acordo com a Drª. Valéria Campos.

Toxina Botulínica

A Toxina Botulínica costuma ser o procedimento de porta de entrada para muitos homens. No início, eles hesitaram em tentar, mas este não é mais o caso. Hoje em dia, a toxina botulínica é capaz de suavizar as rugas e, até mesmo, as linhas finas ao redor dos olhos. Isso confere uma aparência muito refrescante e pode fazer você parecer 5 anos mais jovem, sem que os outros homens percebam.

Depilação à laser

Mais homens estão optando pela depilação a laser agora, como nunca antes. O tratamento começou para mulheres que tinham pelos nas pernas, mas os homens optaram por fazer nas orelhas, entre as sobrancelhas, costas e até no peito. A tecnologia de depilação a laser realmente avançou ao longo dos anos e já existem opções menos dolorosas e para todos os tipos de pele.

Lasers

De acordo com a especialista, o laser é um dos procedimentos preferidos dos homens, porque são os menos invasivos, menos dolorosos e que não requerem muito tempo de inatividade. No entanto, os homens costumam exigir resultados num menor número de sessões.

Injetáveis, preenchimento e bioestimuladores

Muitos homens têm medo de procedimentos cosméticos porque temem que eles os façam parecer estranhos. É por isso que muitos homens evitam preenchimentos cosméticos. No entanto, existem técnicas mais naturais ou masculinas que podem ajudá-lo a parecer mais jovem com facilidade. Os bioestimuladores, por não acrescentarem volume, costumam ser muito bem aceitos. Já entre os preenchimentos, a área que os homens mais apreciam é ao redor dos olhos, o que é capaz de corrigir a maioria das olheiras e a aparência “cansada” ou de “boemia”.

Escultura corporal

Em relação ao corpo, os homens procuram muito destruir gordura como alternativa à lipoaspiração tradicional. O tratamento é feito com aplicação de Emptiers, que são substâncias capazes de reduzir ou esvaziar bolsas de gordura localizada.

São produtos aprovados pela Anvisa, geralmente importados e injetáveis, que dão efeito esculpido aos contornos como papada, bochechas volumosas ou pequenas áreas corporais.

As substâncias redutoras têm ação lipolítica e excelente resultado quando associado a criolipólise e ondas acústicas. Não é indicado para emagrecimento ou remoção de grandes volumes de gordura corporal.

Dr.ª Valéria Campos é médica dermatologista pós graduada pela Harvard Medical School com passagem pelo Massachussets General Hospital. É especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e autora de dois livros.

