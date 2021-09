Maneiras de ter mais acessos no blog da empresa

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de setembro de 2021.

Rio de janeiro, RJ 24/9/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as 3 principais formas de ter mais acessos no blog da empresa.

Um site de blog da empresa é uma página da web criada e mantida por uma organização sem fins lucrativos ou uma empresa, para fornecer informações sobre os produtos e serviços. O blog deve ser atualizado regularmente com novos conteúdos, a fim de manter o público envolvido.

Alguns dos benefícios de ter acesso a um blog da empresa são que eles são econômicos, o envolvimento do cliente é alto e é fácil compartilhar conteúdo com clientes interessados no produto ou serviço. Os blogs também fornecem informações valiosas sobre o produto ou serviço da empresa.

Ter acesso a um blog da empresa também pode ajudar a aumentar a produtividade porque ajudará os funcionários a se manterem informados sobre o que está acontecendo na organização, fornecendo conhecimento e recursos valiosos para eles ao seu alcance.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as 3 principais formas de ter mais acessos no blog da empresa. Segundo ele, os blogs podem ser uma ótima maneira de acompanhar as tendências mais recentes do setor, fornecer insights úteis e compartilhar informações sobre a empresa. Dessa forma, sua primeira dica é escrever artigos que abordem os interesses e necessidades do público-alvo específico.

“O conteúdo deve ser escrito de forma a fazer o leitor sentir que está sendo comunicado diretamente. Para fazer isso, devem ser escolhidas palavras que o próprio leitor usaria. O conteúdo também deve ser escrito com uma compreensão das necessidades e interesses dos leitores. O escritor deve se perguntar o que é importante para o leitor, quais são seus medos, seus sonhos, seus objetivos”, explica Darzi.

A segunda forma de gerar mais acessos no blog, segundo Rodrigo, é conduzir entrevistas com especialistas do setor para ter mais acesso no blog. Para ele, entrevistar especialistas do setor pode ser uma ótima maneira de obter seus insights e opiniões. Eles fornecerão as últimas tendências e dados empíricos de que você precisa para o sucesso do seu blog.

“É importante que os entrevistados se sintam confortáveis ao serem entrevistados. Dessa forma, eles não hesitarão em compartilhar o que sabem e suas percepções com você”, detalha.

Por fim, Darzi explica que contar com a ajuda de uma agência de marketing digital é essencial para poder garantir a assertividade das estratégias para aumentar os acessos no blog da empresa.

“As agências digitais são cruciais para empresas que buscam aumentar o número de acessos em seus blogs. Muitos fatores devem ser levados em consideração ao trabalhar com uma agência de marketing digital. A empresa precisa encontrar uma agência que seja adequada para eles e que possa fornecer os serviços de que precisam”, concluiu.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/