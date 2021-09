Seminário aborda tendências e outros temas para o futuro das cidades

Compartilhe Facebook

Joinville, SC 24/9/2021 – o seminário foi concebido para atender à diversidade dos municípios brasileiros, independentemente de seu porte ou peculiaridades regionais

Tendências no pós-pandemia, inovação, saúde, gestão de águas e outros assuntos urgentes estão na programação do Cidades que se Reinvental, que acontece de 28 a 30 de setembro



A gestão dos municípios nunca foi tão complexa. Agora, porém, os gestores e legisladores públicos municipais podem acessar um conteúdo inédito, pensado sob medida para tornar os territórios mais humanos, eficientes, inovadores e sustentáveis: o 4º Seminário Cidades que se Reinventam. A grade de conteúdos reúne 24 palestras e painéis e mais de 30 especialistas de referência internacional, distribuídos em três eixos temáticos: tendências (perspectivas que apontam para um futuro repleto de oportunidades), inspirações (casos emblemáticos e transformadores) e instrumentais (um conjunto de ferramentas disponíveis para os gestores alavancarem todo o potencial de seus municípios).

Segundo a curadora, Ana Carla Fonseca, “o seminário foi concebido para atender à diversidade dos municípios brasileiros, proporcionando conteúdo fundamental para sua reinvenção, independentemente de seu porte, de seus aspectos geográficos ou peculiaridades regionais”. O público-alvo são prefeitos, vereadores, secretários e profissionais dedicados ao planejamento da gestão municipal.

Diversas questões que afetam as cidades no pós-pandemia foram incluídas na programação. São palestras que abordam como lidar com as demandas de saúde após a covid-19, diante de um orçamento restrito; o passo a passo da retomada dos eventos; o ressurgimento do turismo (e as expectativas dos turistas); e dez tendências para os municípios terem em conta.

Inovação e empreendedorismo têm um peso significativo na pauta dos assuntos em debate: da implantação de parques tecnológicos fora das capitais à experiência descentralizada da inovação em Paris, passando por cases de cidades que são referência em inovação, marca-território, consórcios intermunicipais, planejamento e prática da economia criativa, benefícios do 5G, entre outros assuntos.

Temas obrigatórios na agenda dos administradores municipais também foram incluídos na grade, como a viabilidade das gestões de resíduos e das águas, educação básica transformadora de fato e a mobilidade no futuro. Haverá ainda painéis com startups que já validaram novas soluções tecnológicas para os desafios municipais.

“Reinvenção é a palavra que define os novos tempos. Por isso, é preciso investir em iniciativas como essas, que enriquecem o debate sobre gestão pública, proporcionando aos gestores e legisladores públicos municipais as ideias e ferramentas necessárias para transformar a realidade dos municípios, para que eles se tornem cada vez mais inovadores, criativos e sustentáveis”, afirma o gerente de desenvolvimento regional do Sebrae/SC, Paulo Cesar Sabbatini Rocha.

O 4º Seminário Cidades que se Reinventam será realizado de forma virtual de 28 a 30 de setembro, tem apoio técnico do Sebrae, curadoria da Garimpo de Soluções e realização da Ópera Eventos Corporativos. Informações detalhadas da programação e inscrições podem ser feitas pelo site www.cidadesquesereinventam.com.br. Os participantes terão acesso a todos os conteúdos da plataforma do evento, pelo prazo de seis meses.

O que: 4º Seminário Cidades que se Reinventam

Quando: 28 a 30 de setembro

Como: Inscrições www.cidadesquesereinventam,com.br

Quanto: R$ 450,00 (individual) e R$ 350,00 (pacotes a partir de 10 ingressos).

Website: http://www.cidadesquesereinventam.com.br