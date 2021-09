BNDES e Movimento Bem Maior fecham acordo

Compartilhe Facebook

* Por: - 27 de setembro de 2021.

São Paulo 27/9/2021 –

O obetivo é estimular educação, inclusão e empreendedorismo



Equipes trabalharão para viabilizar apoio conjunto a iniciativas com impacto social e os Investimentos serão feitos através do novo Fundo Socioambiental do BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Movimento Bem Maior (MBM), organização da sociedade civil, assinaram Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com vistas ao apoio conjunto a projetos que contribuam para gerar transformação social positiva no país. O plano de trabalho estabelece três focos de atuação: empreendedorismo, inclusão produtiva e educação. Os times trabalharão em conjunto para mobilizar e articular organizações sociais e potenciais parceiros para viabilizar economicamente e desenvolver grandes iniciativas que estejam dentro deste escopo.

Os investimentos serão feitos a partir do novo Fundo Socioambiental do BNDES, que disponibilizará R$ 100 milhões em recursos não reembolsáveis para incentivar projetos voltados à educação, meio ambiente e geração de emprego e renda. Em modelo similar aos programas Salvando Vidas e Resgatando a História, o BNDES oferecerá até um real para cada real investido pela iniciativa privada nesses projetos, amplificando o impacto dos recursos públicos e engajando organizações sem fins lucrativos nas ações. Ou seja, os recursos do Banco poderão apoiar projetos com orçamento de R$ 200 milhões.

Os temas do ACT com o MBM foram definidos por terem sido identificados, pelas equipes como de prioridade estratégica dentre os focos de atuação da agenda social de ambas as instituições. Também haverá o intercâmbio de informações técnicas e conhecimentos setoriais. Além disso, poderão ser apresentados projetos dos seus portfólios que possam ser objeto de investimento mútuo.

O ACT e o plano de trabalho estão alinhados ao objetivo geral do BNDES de ampliar o alcance de suas ações de sustentabilidade e ao objetivo específico do Banco de construir parcerias em agendas socioambientais com o setor corporativo, o que levou à criação, em 2020, do Departamento de Relacionamento de Impacto com o Setor Corporativo, exclusivo para este fim.

“A parceria com o Movimento Bem Maior serve de modelo para união de esforços entre empresas, poder público e sociedade civil na promoção da agenda ASG, de forma a gerar impactos socioambientais positivos para a sociedade brasileira”, avaliou o diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, Bruno Aranha. “A parceria com o BNDES vem para solidificar um novo caminho, onde a soma de esforços entre público e privado resulta em mais investimento social e mais impacto sistêmico”, completa Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior.

Agenda ASG, em julho de 2021, o BNDES divulgou os critérios do seu novo Fundo Socioambiental, cujas regras determinam que o Banco somente apoiará novos projetos na modalidade de apoio continuado se houver aporte de recursos de empresas parceiras.

Nesse sentido, o Acordo com o MBM representa contribuição relevante para os esforços de alcançar um resultado permanente e efetivo da Agenda ASG (Ambiental, Social e de melhoria de Governança) e é oportuna em um momento no qual o tema ganha importância nacional e internacional, sobretudo no cenário pós-pandemia.

“Essa parceria é mais um passo da atuação do BNDES com o setor corporativo e serve de modelo para ações futuras que visam alavancar o impacto e abrangência de iniciativas socioambientais para a sociedade, com resultados perenes e efetivos”, destacou o diretor de Crédito à Infraestrutura do Banco, Petrônio Cançado.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social foi fundado em 1952 e atualmente vinculado ao Ministério da Economia, o BNDES é o principal instrumento do Governo Federal para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira. Suas ações têm foco no impacto socioambiental e econômico no Brasil. O Banco oferece condições especiais para micro, pequenas e médias empresas, além de linhas de investimentos sociais, direcionadas para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte urbano. Em situações de crise, o Banco atua de forma anticíclica e auxilia na formulação das soluções para a retomada do crescimento da economia.

O Movimento Bem Maior, fundado por um grupo de empresários em 2018, o Movimento Bem Maior é uma organização social, sem fins lucrativos, que tem como objetivo fortalecer a filantropia no Brasil. Em pouco mais de dois anos de atuação, o MBM já apoiou mais de 100 organizações da sociedade civil em todo o território brasileiro, às quais destinou mais de R$ 30 milhões. A organização tem, entre seus associados mantenedores, uma rede de filantropos vinculados a grandes empresas brasileiras, sob a agenda comum de redução das desigualdades e transformação social do país.