Através das redes sociais, clínicas de estética atraem cada vez mais pacientes

27 de setembro de 2021.

Rio de Janeiro, Rj 27/9/2021

Investimento em anúncios online pode gerar retorno adicional superior a R$ 10 mil para clínicas e franquias de Harmonização Facial.

O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza procedimentos estéticos, cirúrgicos e não cirúrgicos, ficando atrás somente dos Estados Unidos, de acordo com pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgada em dezembro do ano passado. E a harmonização facial, popularizada por celebridades, tem sido cada vez mais adotada também por anônimos. Entre maio de 2020 e 2021, a busca na internet pelo termo cresceu 350%. Diante disso, muitos profissionais já utilizam as redes sociais como principal meio para divulgar seu trabalho e prospectar clientes.

O fundador da Follow, agência de marketing e vendas especializada em harmonização facial, Gabriel Gentil, conta que os anúncios online podem auxiliar na conquista por reputação e reconhecimento do profissional. A empresa realiza desde anúncios on-line segmentados para gerar cadastros de interessados no serviço até treinamentos de funcionários para que a divulgação no mundo real também seja eficaz, e a venda possa ser concluída.

“Podemos segmentar os anúncios por geolocalização, idade, sexo, interesses pessoais e conseguir divulgar o trabalho de um profissional para pacientes específicos”, explica o fundador da agência, que tem clientes em todo o Brasil e na Europa.

Enquanto isso, ao invés de gastar tempo gerenciando as redes sociais, o especialista pode se dedicar a cursos, aos pacientes e até passar mais tempo com a família.

Esse é o caso da cirurgiã-dentista Raphaela Jimenes, que atende em Londres. Na pandemia, ela viu muitos de seus clientes deixarem a capital e voltarem para os lugares de origem. A solução para manter a agenda cheia foi apostar no marketing digital. No entanto, com um bebê de nove meses e sem nenhum tempo livre, decidiu terceirizar o trabalho, contratando a Follow.

“Como não sou boa em vender meu peixe na internet, contratei a agência que me ajuda a fazer campanhas para atrair potenciais clientes e já estou vendo resultados. Quando me formei, o boca a boca trazia bons frutos para o consultório, mas agora não é suficiente”, diz Raphaela.

Nos últimos anos, o sonho de mudar algo que incomoda na própria aparência se tornou viável para mais pessoas principalmente porque procedimentos como botox e preenchimentos faciais, realizados por cirurgiões plásticos, dermatologistas e dentistas, passaram a ser oferecidos a preços mais acessíveis. Na rede de clínicas de harmonização Botoclinic, apesar desse atrativo e de a maioria das lojas estar localizada dentro de shoppings, com boa visibilidade, a empresa decidiu fortalecer a sua presença digital e também se tornou cliente da Follow.

O dono da unidade da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Igor Parente, lembra que, como muitos empreendimentos tiveram que ficar de portas fechadas durante alguns meses de 2020, devido às medidas restritivas municipais, as campanhas on-line foram fundamentais para manter o sucesso do negócio:

“No período em que os shoppings estavam fechados, fizemos vendas on-line de vouchers para os clientes usarem depois. Mesmo com o nosso funcionamento normal, pretendemos aumentar o investimento no digital já que é inegável que, fazendo divulgações on-line, podemos alcançar muito mais pessoas e aumentar a nossa autoridade no segmento”, opina Parente.

Somente em 2019, segundo dados da ISAPS, os procedimentos não cirúrgicos tiveram aumento de 28% no Brasil. Mas se antes a escolha do profissional mais adequado era, em grande parte, baseada em indicações de amigos, hoje, com maior uso das redes sociais, os pacientes buscam referências na internet.

Especialistas em Harmonização Facial que têm interesse em divulgar seu trabalho com marketing digital podem entrar em contato com a Follow através deste link . É possível ter acesso a um Guia de Marketing e Vendas completo, preenchendo informações neste formulário .

