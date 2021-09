Transporte cresce 38% em 2021 e logística 4.0 é considerada fator de crescimento

Compartilhe Facebook

27 de setembro de 2021.

Santos, SP 27/9/2021 – Empresas que não se adaptarem perderão espaço no mercado. Investimentos em tecnologia devem ser constantes e em sintonia com as exigências dos consumidores.

A evolução do setor vem crescendo cada vez mais com novas ideias e propostas que tornam as

atividades ligadas à logística mais práticas e eficientes.

No primeiro quadrimestre de 2021, o transporte de carga no Brasil teve um aumento de 38% em relação ao mesmo período de 2020, segundo Índice de Movimentação de Cargas do Brasil, publicado pela AT&M. Ou seja, de R$ 2,1 trilhões em movimentações registrados no ano passado, o número saltou para R$ 3 trilhões entre janeiro e abril do atual ano.

Visto isso, é fato que a tecnologia é cada vez mais importante para quase todas as áreas e tem um caráter facilitador na realização de diversos processos. O campo da indústria, por exemplo, viu mudanças acentuadas acontecerem algumas vezes durante a história sendo denominadas a partir de números, assim, se vive hoje a indústria 4.0.

O mesmo relatório da AT&M também revela que de 2019 para 2020 houve um acréscimo de 10% em movimentação de cargas, foi de R$ 6,8 trilhões para R$ 7,5 trilhões. Isso representa que a logística vem ganhando espaço ano a ano especialmente pela transformação digital que criou ainda mais velocidade com o início da pandemia no Brasil e em todo o mundo.

Além do recente progresso destacado, o setor da logística cresce em paralelo desde 1900 quando as atividades se resumiam na economia agrária, do campo ao mercado. Seu primeiro salto em direção à evolução aconteceu a partir de 1940, quando o campo se voltou para o desempenho funcional com especialização e necessidades de guerra. Naquele momento, o mundo passava a conhecer a logística 1.0. E após o ano de 1980, o mundo passaria a viver a logística 4.0 com a integração de novos processos e tecnologia, a fim de transformar a área em um diferencial de negócio, começava a era do supply chain – conceito que abrange todas as etapas e processos relacionados à aquisição e fornecimento de produtos. Basicamente, o conceito se baseia na aplicação de novos recursos tecnológicos para otimizar todos os processos logísticos. Essa nova etapa traz mais velocidade, eficiência e redução de custos.

Para Adamo Bayer, gestor de produtos marítimos da Costa Brasil – uma das empresas que se adaptou às mudanças do setor –, a logística 4.0 representa uma nova etapa do setor e vai muito além apenas da linha do transporte de mercadorias: “Primeiramente é importante entender que a logística é um processo de várias operações integradas, suas atribuições transcendem a linha do transporte de mercadorias através de diferentes modais, envolvem gestão de pedidos, estoques, armazenagem, logística reversa, entre outras. É uma função estratégica para as organizações e para cadeia de suprimentos na qual ela está inserida. Dentro deste contexto, a logística 4.0 representa uma nova etapa para o setor, com alto ganho em conectividade, velocidade, eficiência, redução de custos e disponibilidade de informação. Nela, são privilegiadas as otimizações de processos e tomadas de decisões apoiadas em dados, preocupando-se com o desperdício e prezando pelo curto espaço de tempo entre a produção e a entrega, ou seja, maior agilidade e menor custo.”

A digitalização de processos se intensificou em todas as áreas com a chegada da pandemia da Covid-19, e no campo logístico não foi diferente. Adamo também falou sobre os impactos do vírus no setor: “A pandemia acelerou exponencialmente a digitalização dentro do setor logístico. A mudança de comportamento das pessoas e das empresas foi decisiva para esta transformação. Organizações que projetavam mudanças cultural e sistêmica a médio/longo prazo, com os desafios trazidos pela pandemia, precisaram se reinventar e antecipar estes processos com muita determinação e resiliência.”

Outro dado que complementa a visão de Adamo, de que o setor logístico mostrou avanço mesmo durante o atual cenário de crise em panorama mundial, foi o aumento de 37% em vagas abertas para profissionais da área de transporte entre janeiro e maio de 2021, de acordo com o Banco Nacional de Empregos (BNE). Traduzindo em números, foram 13.544 oportunidades, sendo 3.685 postos de trabalho a mais que no mesmo período do ano passado.

A evolução com base na tecnologia é historicamente implacável em qualquer área e empresas devem se reinventar e reciclar seus métodos para acompanhar a ascensão do mercado, caso contrário, se tornarão ultrapassadas e obsoletas. A logística 4.0 é um ponto de virada para os processos logísticos e não pode ser ignorada pelas empresas que almejam crescer junto ao setor.

