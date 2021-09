Curso de OKR traz dicas para melhorar a produtividade no trabalho

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 27 de setembro de 2021.

Campinas, São Paulo 27/9/2021 –

A proposta do curso é mostrar um passo a passo de como definir metas e indicares para otimizar a rotina profissional, alinhando expectativas e entregas.

OKR (Objectives and Key Results ou Objetivos e Resultados Chave, em português) é uma metodologia de gestão ágil com foco nos resultados. Quando aplicados com êxito, os OKRs agem como uma ferramenta de comunicação, integrando equipes por meio de objetivos comuns à cultura organizacional.

Startups e grandes empresas como a Google já adotaram o modelo para otimizar processos internos, aumentar a produtividade e ter uma comunicação transparente em todos os setores, desde a área de operação à gerência. O modelo foi idealizado pelo ex-CEO da Intel, Andrew Grove. O objetivo é a simplificação do monitoramento para que as estratégias de um negócio se estabilizem no curto e médio prazo e mantenham consistência ao longo prazo.

Os negócios e as empresas usam exemplos da OKR para lançar iniciativas e objetivos de alto nível mensuráveis ​​e que podem ser rastreados regularmente ao longo do tempo. A frequência da avaliação (geralmente trimestralmente), o rastreamento e a reavaliação também fazem parte do que diferencia os exemplos da OKR dos métodos tradicionais de planejamento, gerenciamento e desenvolvimento.

Além disso, eficiência e velocidade são fatores importantes – quanto mais rápido, melhor. Isso é possível por todo o aspecto de rastreamento do método, em que a organização mantém um olhar atento aos marcos e objetivos menores que compreendem a missão e o objetivo maiores.

Ao tornar os objetivos de todos transparentes e visíveis, as organizações podem alcançar e manter o alinhamento. O processo de registro de objetivos operacionais (aumento de receita, contratação de empregados, etc.) e metas aspiracionais (como um indivíduo ajudará a empresa a alcançar metas) impulsionam a excelência operacional.

O OKR como uma ferramenta de gestão não está restrito a uma área de atuação ou a um perfil de segmento profissional. Administração, arquitetura, marketing, saúde, hotelaria, gestão, RH, financeiro, vendas, até mesmo a gestão pessoal pode ser melhorada aplicando-se o método OKR. Dessa forma, os OKRs podem ser aplicados por qualquer indivíduo que busca definir metas mais tangíveis no dia a dia de trabalho. Ou, até mesmo, para traçar um plano de carreira a longo prazo.

A quem interessar, no curso de OKR será possível acompanhar um passo a passo de construção de OKRs. A instrutora convidada, Angel Cunha – consultora de inovação para pequenas e médias empresas, apresentará um case de aplicação para que os profissionais exercitem as habilidades de autogestão e visão sistêmica.

“Criatividade para pensar fora da caixa, olhando por outra perspectiva. Também vai trabalhar a visão sistêmica, desenvolvendo uma noção do todo, conseguindo entender porque certas decisões são tomadas e também ter segurança para tomar as próprias decisões na rotina de trabalho. A partir do momento que você define seus OKRs, consegue gerenciar melhor o seu tempo, diminuindo os esforços que de fato não trarão impacto nas suas entregas, tanto para definir quanto para executar”, reforça Angel.

O que será abordado:

– O que é OKR e suas principais características;

– Case aplicado à rotina de trabalho;

– O papel da liderança na definição de OKRs;

– Passo a passo para construção de OKRs;

– Os erros mais comuns de implementação.

Para mais informações:

Assinatura: https://ead.fm2s.com.br/plano/assinatura-fm2s/

Curso de OKR: https://www.fm2s.com.br/curso-okr/

Blog: https://www.fm2s.com.br/blog/

Website: https://www.fm2s.com.br/