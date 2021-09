Cresce o número de consumidores do e-commerce via dispositivos móveis

27 de setembro de 2021.

Fortaleza 27/9/2021 – Em um mercado online cada vez mais competitivo, se destacar e ter um diferencial pode alavancar o crescimento e o sucesso de uma organização

Cerca de 80% dos internautas realizaram alguma compra no último ano por meio de celulares e outros dispositivos entre os meses de julho de 2020-21, revela pesquisa da CNDL/SPC Brasil



O e-commerce mobile tem impulsionado cada vez mais o crescimento das vendas no país. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), quase 80% dos internautas ouvidos na pesquisa realizaram compras por meio de aplicativos e rede sociais entre julho de 2020 e julho 2021. Comparado a igual período em 2019-20, houve alta de 18%.

Uma das principais estratégias utilizadas pelas empresas para alavancar as vendas, sobretudo neste período de pandemia, é a aceleração digital. O trabalho consiste na adoção de um planejamento focado em otimizar os resultados de um negócio no ambiente digital. A Ângulo Digital, aceleradora de negócios na internet, vem atuando nesse segmento há cinco anos e hoje já conta com mais de 80 clientes em várias cidades do país.

“Os nossos principais pilares de atuação são consultoria, performance, marketing digital e tecnologia. Em um mercado online cada vez mais competitivo, se destacar e ter um diferencial pode alavancar o crescimento e o sucesso de uma organização”, destaca o CEO da Ângulo, Rodrigo Coifman.

Para o gestor, um dos grandes diferenciais de uma aceleradora é o serviço estratégico e direcionado. “O trabalho de uma aceleradora difere de uma agência de marketing digital. O planejamento é feito com base na otimização de resultados e performance. Com a mensuração do plano estratégico é possível acompanhar se as ações tomadas estão atingindo os objetivos esperados”, explica.

A gerente de operações da Ângulo, Aline Honório, também ressalta que a presença virtual qualificada é um caminho sem volta para qualquer empresa que almeja ter sucesso na sua área. “Quem não se inserir no mundo digital certamente ficará para trás. Mas um ponto importante: não basta entrar de qualquer maneira. É preciso estratégias assertivas, com planejamento e qualidade no serviço prestado”, orienta Aline.

