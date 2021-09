Webinar aborda a contribuição da análise na otimização de processos industriais

Compartilhe Facebook

Evento promovido pelo Grupo ANDRITZ terá como tema ”Os melhores cases sobre ferramentas para análise e otimização de processo produtivo”; estudo aponta que 48% das empresas brasileiras do setor industrial pretendem investir em inovações tecnológicas

A utilização da tecnologia nos processos industriais, em um conceito chamado “Industrial Internet of Things” (IIoT), tem sido avaliada por pesquisadores e executivos do setor como algo de fundamental importância para a otimização da produção e da própria sobrevivência de indústrias das mais variadas áreas em todo o mundo.

De acordo com uma pesquisa realizada em julho de 2020 pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), 83% dos executivos afirmaram ser necessária a realização de amplo investimento em inovações tecnológicas para que suas empresas sobrevivam no futuro pós-pandemia – para estes profissionais da área industrial, a linha de produção é a área prioritária para receber inovações (58%), seguida pela área de vendas (19%).

A entidade que representa o setor industrial no país, em outra pesquisa, realizada em 2018, trouxe outros indicativos sobre a tendência de investimento em novas tecnologias: em um universo de 632 grandes empresas do país, 48% dos representantes destas companhias afirmaram que pretendiam investir em inovações tecnológicas. Tais investimentos, segundo a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Indústria), em estudo de 2017, poderiam gerar uma economia de cerca de R$ 73 bilhões para estas empresas.

Nesse sentido, tem sido relevante, por parte do setor industrial do país, a maior atenção aos indicadores de performance que, em uma gestão de rotina bem trabalhada, podem identificar oportunidades de melhoria de processos industriais.

Entre alguns destes indicadores, estão: número de produtos produzidos, produtividade homem/hora, tempo médio para reparo (MTTR), tempo de inatividade, tempo médio entre falhas (MTBF), horas trabalhadas na produção, nível de utilização da capacidade instalada, custo total de produção, giro de estoque e margem de contribuição e percentual de lucro.

Ferramentas para análise e otimização de processo produtivo

A gestão e a otimização destes processos industriais, bem como a estabilização de plantas industriais e equipamentos, logo, demandam grande investimento em ferramentas tecnológicas que possibilitem tal projeto. Para Nicholas Aldworth Möller , Gerente da Automation Academy, estas ferramentas “auxiliam especialmente no monitoramento dos processos, na identificação de oportunidades de melhoria, e até mesmo na sugestão de mudanças no processo atual, usando Inteligência Artificial”.

O Grupo ANDRITZ, por meio de sua plataforma de IIoT, Metris UX, atua na otimização de ferramentas tecnológicas voltadas a processos industriais, tem promovido uma série de webinars. O próximo acontece dia 29 de setembro, às 10h (BRT).

Neste webinar, cujo tema será ”Os melhores cases sobre ferramentas para análise e otimização de processo produtivo”, serão apresentados cases de como as ferramentas da empresa, voltadas para análise de processos, contribuíram para estabilização e otimização de plantas industriais e equipamentos.

“A análise de processo industrial é atualmente realizada por engenheiros especialistas na otimização de processos, os quais são treinados para usar as ferramentas mais avançadas do mercado mundial, especialmente desenvolvidas para lidar com os mais novos desafios da Indústria 4.0”, afirma Nicholas.

A Indústria 4.0, também chamada de “Quarta Revolução Industrial”, vale-se da integração de diferentes tecnologias, como robótica, internet das coisas, inteligência artificial e computação em nuvem, para promover a digitalização das atividades industriais, melhorando os processos e aumentando a produtividade.

Segundo previsões da consultoria estadunidense McKinsey, até 2025 a implementação da indústria 4.0 no Brasil poderá aumentar a produtividade entre 10% e 25%, reduzindo os custos de manutenção das máquinas em até 40%.

Para se inscrever, basta acessar: https://discover.andritz.com/Os-melhores-cases-sobre-ferramentas-para-anlise-e-otimizao-de-processo-produtivo-Registration.html?utm_medium=Dino1400

Website: https://discover.andritz.com/Os-melhores-cases-sobre-ferramentas-para-anlise-e-otimizao-de-processo-produtivo-Registration.html?utm_medium=Dino1400