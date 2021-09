Um novo jeito de morar: famílias buscam bem-estar e contato com a natureza

Compartilhe Facebook

Florianópolis (SC) 27/9/2021 – “É muito clara esta tendência de aumento da procura por empreendimentos que ofereçam mais espaço ao ar livre e para práticas esportivas.” Vivian Ucker

O isolamento e as restrições impostas pela pandemia mudaram o comportamento de muitas famílias brasileiras, e nem tudo voltará a ser como antes. O desenvolvimento de tecnologias de comunicação e a implementação de home office por empresas viraram uma realidade que veio para ficar. Ao descobrir que o trabalho pode ser feito de casa, muitas famílias estão migrando para ambientes mais amplos, substituindo apartamentos por casas e também mudando de cidade ou de estado em busca da realização de sonhos que pareciam distantes.

Uma série de pesquisas já capturam este fenômeno e mostram que o home office caiu no gosto dos trabalhadores. A FIA Employee Experience (FEEx) colheu dados de 213 empresas em todo o território nacional, que apontaram que 91% dos funcionários consideravam a experiência de trabalhar em casa como ótima ou boa. Os aspectos positivos estão relacionados a mais qualidade de vida, tempo para lazer e possibilidade de contato com a natureza.

A qualidade de vida e a busca por moradias em casas em condomínios com infraestrutura e espaços que possibilitem maior contemplação da natureza, sem “impedimentos de vista”, também foram indicados como estímulo para buscar um imóvel mais adequado e prioridades entre os compradores de imóveis, conforme a pesquisa “A influência do coronavírus no mercado imobiliário brasileiro – 3ª Onda”, conduzida pelo DataZAP. O resultado mostrou que 44% entre os mais de 3.400 brasileiros entrevistados tinham intenção ou estavam buscando casas para comprar e mudar o estilo de vida; para 41% era importante que o imóvel estivesse localizado em um condomínio com área de lazer; e 65% desejavam um imóvel com vista/visão desimpedida.

“É muito clara esta tendência de aumento da procura por empreendimentos que ofereçam mais espaço ao ar livre e para práticas esportivas”, ressalta Vivian Ucker, gerente de Marketing do Grupo Ábaco. Em Biguaçu, na Grande Florianópolis, a empresa está lançando o Deltaville Marine, um bairro planejado que segue este conceito, com infraestrutura de lazer e contemplação no entorno, com marina para acesso direto ao Rio Biguaçu e às praias de Santa Catarina.

A preservação do ambiente também se destaca neste empreendimento, alinhado à preocupação em oferecer maior contato com a natureza. Foram recuperados aproximadamente 140 mil m² de áreas verdes, com o plantio de 20 mil mudas de espécies nativas. Fora isso, um remanescente florestal de 155 mil m² de Mata Atlântica presente no local permanecerá intocado.

