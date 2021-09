Vivendo na Pele: Dia da Dermatite Atópica busca conscientizar sobre a patologia

Compartilhe Facebook

27 de setembro de 2021.

Guarulhos, SP 27/9/2021

A CDD – Crônicos do Dia a Dia prepara ações na rua, como a exibição de vídeo em telões de avenidas movimentadas, e o lançamento de um jogo de cartas “Batalha dos Atópicos” para conscientizar sobre condição crônica

Um desequilíbrio do sistema imune leva algumas pessoas a sentirem coceira intensa, descamação e lesões na pele, imprevisíveis, que podem ocorrer da noite para o dia, causando grandes impactos na qualidade de vida das pessoas que vivem com Dermatite Atópica (DA), uma condição crônica desconhecida por 50% da população, segundo Pesquisa Datafolha “Conhecimento da População sobre DA”. O dia 23 de setembro é a data nacional para conscientizar a população sobre a realidade de quem precisa estar sempre atento ao maior órgão do corpo humano – a pele. Os impactos vão além da pele, e trazem consequências físicas e mentais: 46% das pessoas diagnosticadas não conseguem dormir direito e 42% sofreram alterações na rotina, de acordo com a pesquisa.

Envolvida em ações de apoio a pessoas com doenças crônicas como a Dermatite Atópica, a associação Crônicos do Dia a Dia (CDD) lança pelo terceiro ano consecutivo a campanha “Vivendo na Pele”, para informar sobre a patologia, que ainda é amplamente estigmatizada – 37% dos entrevistados da pesquisa acreditam, erroneamente, se tratar de uma condição contagiosa. Entre as atividades já realizadas na campanha de conscientização, está a divulgação de ações através de redes sociais, com lives, posts, vídeos, apoio de influenciadores, podcasts, vídeo na série “Cronicômico”, ação no metrô de São Paulo em 2019, lançamento de ebook, com planner e um bingo online em 2020.

A Dermatite Atópica é imprevisível, assim como a vida

Para 2021, a CDD preparou um vídeo de pessoas que têm DA contando um pouco sobre situações imprevisíveis que já passaram na vida. Muitas dessas histórias estão relacionadas à sua condição, como bullying, falta de compreensão e julgamento precipitado. Os relatos fazem parte de uma proposta focada em mostrar o convívio com a doença e reforçar o papel de proteção que a pele tem no corpo, conectando diferentes grupos a um lugar comum de empatia. Assista no site www.vivendonapele.org.br.

Jogo Batalha dos Atópicos e vídeo em telões

Ainda, a CDD lança um jogo baseado no clássico “super trunfo”, pensado para todos os públicos que gostariam de aprender mais sobre a tríade atópica (dermatite atópica, asma e rinite). O jogo Batalha dos Atópicos mistura diversão e informações necessárias sobre o tema, trazendo dicas para aliviar sintomas, melhorar a qualidade de vida, prevenir recaídas e até compreender o impacto na qualidade de vida de cada sintoma da doença. Para jogar, é só fazer o download do arquivo em PDF no site www.vivendonapele.org.br, imprimir e recortar as cartinhas.

Visando uma ocupação pública humanizada, telões das cidades de Porto Alegre (Av. Nilo Peçanha e Goethe), Guarulhos (Rodovia Presidente Dutra) e Rio de Janeiro (Av. Maracanã) mostraram um vídeo 360 vezes ao longo do dia 23 de setembro, com frases da campanha Vivendo na Pele de 2021. A mobilização foi desenvolvida a partir da seleção da CDD na premiação global “Agentes DA Mudança”, e estima-se que tenha impactado mais de 1,2 milhão de pessoas.

Prêmio Agentes DA Mudança 2021

Em maio deste ano, a CDD foi selecionada para o prêmio AD Challenge da farmacêutica Sanofi Global, que é uma iniciativa de subsídios que busca propostas de soluções para ajudar a resolver os obstáculos enfrentados pelas pessoas com DA. A CDD foi a única entidade brasileira selecionada e para a realização da campanha “Vivendo na Pele” de 2021 obteve o investimento de US$10.000.

A CDD – Crônicos do Dia a Dia – acredita que o diálogo é a ponte para que ninguém precise conviver com uma doença crônica sozinho. O objetivo do trabalho da CDD é apoiar todo o potencial humano para ampliar as perspectivas de vida das pessoas com condição crônica de doença, através de projetos e conteúdos, para que as pessoas não sejam definidas nem reduzidas a seus diagnósticos. A CDD disponibiliza acolhimento dedicado a pessoas com diagnósticos crônicos, realizando uma média de 3 mil atendimentos online por mês, junto com a associação coirmã AME – Amigos Múltiplos pela Esclerose. A campanha “Vivendo na Pele” conta com o investimento social da Sanofi. Mais informações: https://cdd.org.br/

Website: http://www.vivendonapele.org.br