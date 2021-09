Prática do arco e flecha pode trazer benefícios para o corpo e a mente

Compartilhe Facebook

Esporte ainda pouco difundido a arquearia tem entre seus inúmeros benefícios o de exercitar a concentração e evitar o estresse.

A origem do arco e flecha remonta há cerca de 20 mil anos antes de Cristo, sendo utilizado na caça, mas também como arma de proteção. Sua utilização com fins bélicos, entretanto, caiu paulatinamente em desuso, após a descoberta da pólvora. Porém, aos poucos, passou a ser utilizado em competições recreativas. Acredita-se que a primeira competição de arco e flecha tenha acontecido na Inglaterra, em 1583, com cerca de três mil participantes.

O livro “Arco & flecha: teoria e prática”, de autoria de Meguerditch Tarikian, paulista de Mairiporã, com mais de 30 anos de experiência no ramo, faz um resgate histórico da tradição do esporte no Brasil e no mundo.

Curioso e investigador, o autor apresenta a teoria e a técnica deste esporte que tem atraído cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo, por contribuir para o equilíbrio interno e concentração, com consequente reflexo no autocontrole das emoções. O “acertar na mosca”, segundo ele, pode levar a um melhor conhecimento de si mesmo e à superação dos próprios limites.

Meguerditch ainda rebate a ideia de que a arquearia é um esporte caro, apenas das elites. Segundo o autor: “arco e flecha pode ser um esporte barato, se você quer apenas por diversão. Embora seja evidente que se seu objetivo for mais voltado a competições, o seu gasto vai ser de fato maior, além de exigir um pouco mais do seu tempo, bem como dedicação. A boa notícia para curiosos e iniciantes é que muitos clubes de tiro com arco permitem que você faça a locação dos equipamentos, barateando a prática”.

Destinada ao público leigo, a obra apresenta dicas de como escolher um arco, regras para competições oficiais, peças e acessórios indispensáveis ao esporte e outras informações relevantes à prática do arco e flecha, de origem milenar.

Para mais informações sobre o livro, basta acessar a página: https://www.lojabarralivros.com/arco-flecha-teoria-e-pratica

Website: http://www.barralivros.com